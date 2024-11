Deutschland Normale Briefe werden länger unterwegs sein

Das wird teuer: 2025 sind bei eiligen Briefen Einschreiben fällig

Soll ein Brief schon am nächsten Tag ankommen, muss der Absender künftig tiefer in die Tasche greifen. Denn der bisherige Prio-Brief fällt weg. Alle anderen Briefe dauern künftig länger.