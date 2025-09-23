Logo Epoch Times

Wettervorschau

Dauerregen mit großen Mengen im Südwesten erwartet

In manchen Gegenden im Südwesten könnte es innerhalb weniger Stunden so viel regnen wie sonst nur in einem Monat. Größere Niederschläge kann es auch vom Saarland über die Pfalz bis in Kraichgau geben.

Mancherorts könnte so viel Regen fallen wie sonst in einem Monat.

Der Deutsche Wetterdienst erwartet für einige Regionen im Südwesten Deutschlands Dauerregen mit teils ungewöhnlich großen Mengen.
Vom späten Dienstagnachmittag bis in die Nacht zum Donnerstag seien in einem Streifen von der Pfalz bis in den Norden Baden-Württembergs lokal bis zu 90 Liter pro Quadratmeter möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mit. Gebietsweise sollen in diesem Zeitraum sonst 30 bis 50 Liter pro Quadratmeter innerhalb von 24 bis 36 Stunden niedergehen.
In Mannheim etwa liege die mittlere Niederschlagsmenge im September bei 53,5 Liter pro Quadratmeter – „in besagtem Streifen wird also mancherorts so viel fallen wie normalerweise in einem Monat.“
Bei Regenmengen bis zu 90 Liter pro Quadratmeter innerhalb weniger Stunden kann es laut Wetterdienst lokal zu Überschwemmungen, Überflutung von Straßen und Unterführungen oder voll laufenden Kellern kommen.

Größere Niederschläge vom Saarland über die Pfalz bis in Kraichgau

Die Meteorologen warnten davor, dass regional auch größere Niederschläge zu erwarten sind: Bevorzugt vom Saarland über die Pfalz bis in den Kraichgau.
In den Regionen könne es Niederschlagsmengen zwischen 50 und 70 Liter pro Quadratmeter geben. Örtlich seien bis zu 90 Liter pro Quadratmeter nicht ausgeschlossen.
In der Nacht auf Donnerstag könne es eine Ausweitung der Niederschläge nach Südthüringen und Nordbayern geben, teilten die Metrologen mit.
Bis in den Donnerstag hinein seien regional anhaltend regional Mengen zwischen 20 und 30 Liter pro Quadratmeter, örtlich auch bis 45 Liter pro Quadratmeter nicht ausgeschlossen. (dpa/red)

