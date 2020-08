Großdemo in Berlin LIVE: „Querdenken 711“ fordert „Das Ende der Pandemie“ – Innensenator sieht große „Herausforderung“

Ab 10.30 Uhr wollen die Demonstranten in einem Umzug von der Straße Unter den Linden aus durch die Innenstadt ziehen. Ab 14.30 Uhr soll es eine Kundgebung auf der Straße des 17. Juni geben. Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) sprach von einer „besonderen Herausforderung“ für die Polizei.

Aus Protest gegen die Einschränkungen in der Corona-Pandemie wollen am Samstag in Berlin Tausende Menschen auf die Straße gehen.

Ab 10.30 Uhr wollen die Demonstranten in einem Umzug von der Straße Unter den Linden aus durch die Innenstadt ziehen. Ab 14.30 Uhr soll es eine Kundgebung auf der Straße des 17. Juni geben.

Für die Kundgebung unter dem Motto „Das Ende der Pandemie – Tag der Freiheit“ sind laut Polizei rund 10.000 Teilnehmer angemeldet. Aufgerufen dazu hat die Initiative „Querdenken 711“ aus Stuttgart. Die Teilnehmer kommen aus dem gesamten Bundesgebiet. In Stuttgart hatte sich die Initiative „Querdenken 711“ – in Form von Großdemonstrationen – bereits wiederholt versammelt.

Michael Ballweg, Unternehmer und Initiator aus Stuttgart wird bei der Kundgebung sprechen neben Bodo Schiffmann, Heiko Schrang, Thorsten Schulte und anderen. Sie wollen nach ihrer Aussage mit friedlichem Engagement den 1. August zum Tag der Freiheit machen.

Die Initiative besteht auf „die ersten 20 Artikel unserer Verfassung, insbesondere auf die Aufhebung der Einschränkungen durch die Corona-Verordnung“, heißt es auf ihrer Webseite.

Man sei überparteilich und schließe keine Meinung aus. „Nach Wiederherstellung des Grundgesetzes sind dafür wieder alle demokratischen Mittel vorhanden“, ist dort zu lesen.

Die Initiative fordert zudem alle Parteien auf, ihr „Parteiprogramm auf die neue Lage anzupassen und den Bürgern darzustellen, wie und unter welchen Lebensumständen in der Sonderlage Pandemie zu rechnen ist“. Gleichzeitig will man Neuwahlen im Oktober 2020. Auch für Sonntag sind Aktivitäten in der Hauptstadt geplant.

Innensenator Andreas spricht von „besonderer Herausforderung“ für Polizei

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sagte am Freitag, er erwarte, dass jeder Teilnehmer die Regeln beachte und sich verantwortungsvoll verhalte. Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) sprach von einer „besonderen Herausforderung“ für die Polizei. Man werde sehen, inwieweit es gelinge, bei derart großen Menschenmengen die Corona-Auflagen wie Abstandsregeln und die Maskenpflicht durchzusetzen. Gegebenenfalls würden Bußgelder verhängt, bei Widerstandshandlungen würden Demonstranten auch vorübergehend festgesetzt, kündigte er an.

Insgesamt sind nach Angaben Geisels an diesem Wochenende etwa 80 Veranstaltungen in Berlin angemeldet, zu denen insgesamt etwa 22.000 Teilnehmer erwartet werden. 1.500 Polizeibeamte werden im Einsatz sein.

Zu einer Kundgebung auf dem Platz des 18. März am Brandenburger Tor (14.00 bis 22.00 Uhr) sind laut Polizei 3.000 Menschen angemeldet, die sich für Frieden, Meinungsvielfalt und Demokratie stark machen wollen. Auch mehrere kleinere Demonstrationen muss die Polizei am Wochenende in der Hauptstadt begleiten – und daneben möglicherweise auch Partys in Berliner Parks im Blick behalten.

Die Verkehrsinformationszentrale informiert über Einschränkungen

Die Straße des 17. Juni ist demzufolge ab etwa 6 Uhr bis Sonntag, um etwa 2 Uhr Uhr, in beiden Richtungen zwischen Brandenburger Tor und Yitzhak-Rabin-Straße gesperrt. Auch die Ebertstraße ist in der gleichen Zeit zwischen Dorotheenstraße und Behrenstraße gesperrt.

Im Vorfeld der Kundgebung kann es laut der Verkehrsinformationszentrale in der Zeit von 11 bis 15 Uhr zu größeren Verkehrseinschränkungen und kurzzeitigen Sperrungen im Bereich Unter den Linden, Friedrichstraße, Oranienburger Straße, Monbijouplatz, Kleine Präsidentenstraße, Burgstraße, Anna-Louisa-Karsch-Straße, Spandauer Straße, Mühlendamm, Leipziger Straße, Potsdamer Platz, Ebertstraße und Brandenburger Tor kommen.

Gegendemos am Brandenburger Tor

Aufgrund der Corona-Demo in Berlin haben mehrere Initiativen Gegenproteste angemeldet. Am Brandenburger Tor ist von 10.30 bis 17.30 Uhr eine Kundgebung angemeldet unter dem Motto „Gegen Rassismus und Antisemitismus – Kein Fußbreit den Verschwörungstheoretikern“. Laut Polizei erwarten die Veranstalter 500 Teilnehmer. (dpa/er)