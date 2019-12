Demonstranten von „Linksjugend Solid“ errichten Hochwasserschutz vor Reichstagsgebäude

Unter dem Motto „Act Now or Swim Later“ – übersetzt „Handelt jetzt oder geht später baden“ – protestierten am Freitag zahlreiche Demonstranten vor dem Bundestag in Berlin gegen die Klimapolitik der Bundesregierung. Zu der Aktion aufgerufen hatte der Verband „Linksjugend Solid“.

„Wir errichten symbolisch einen Hochwasserschutzwall“, erklärte Bundessprecher Michael Neuhaus. „Mehrere Studien besagen, dass das Wasser schneller steigt als erwartet. Hinter uns ist der Bundestag – ein Symbol der Demokratie in Deutschland. Und dieses wollen wir quasi vor den Wassermassen schützen.“

Die Bundesregierung habe mit ihrem Klimapaket mehr als deutlich gemacht, dass sie die Flinte ins Korn geworfen habe, so der Verband. Die im Paket erwähnten Maßnahmen blieben weit hinter den Forderungen der aktuellen Umweltbewegung zurück und reichten wissenschaftlichen Betrachtungen zufolge nicht aus, um die Klimaziele zu erreichen.

Einige Hundert Meter entfernt sangen Unterstützer der Gruppe Fridays for Future vor dem Reichstagsgebäude zum ersten Geburtstag der Bewegung sich selbst ein Ständchen.

Unterdessen ging in Madrid der UN-Klimagipfel nach zwei Wochen in die Endphase. Dort verhandeln Vertreter von rund 200 Staaten, um Wege zu einem beschleunigten Kampf gegen die Erderwärmung zu finden. Das US-Magazin „Time“ kürte die 16-jährige Klima-Aktivistin Greta Thunberg zur „Person des Jahres“. Die Schwedin habe mit ihrem im August 2018 begonnenen Schulstreik für wirksamen Klimaschutz eine weltweite Bewegung ausgelöst, hieß es zur Begründung. Sie warf Politikern und Wirtschaftsbossen bei der UN-Klimakonferenz zu wenig Engagement im Kampf gegen den Klimawandel vor. Statt zu handeln, würden sie lediglich ihr Image aufpolieren.

„Ich glaube immer noch, dass die größte Gefahr nicht Untätigkeit ist. Die echte Gefahr besteht darin, wenn Politiker und Vorstandschefs es so aussehen lassen, als ob echt gehandelt würde, während in Wirklichkeit fast nichts passiert, außer dem Fälschen von Geschäftsbüchern und kreativer PR.“ (reuters)

