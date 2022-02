Demos nahe Kretschmanns Wohnhaus verboten – 30.000 Euro Strafe im Schnellverfahren

Das Landratsamt Sigmaringen erlässt ein Verbot für Versammlungen in der Nähe vom Privathaus von Baden-Württembergs Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Das ist die Reaktion auf mehrere Versammlungen von Corona-Demonstranten in den vergangenen Wochen.

Das Landratsamt Sigmaringen erließ am Donnerstag eine Allgemeinverfügung, die jegliche Form von Versammlungen in den Straßen um das private Wohnhaus von Ministerpräsident Winfried Kretschmann untersagt. Zuvor gab es mehrere Demos von Gegnern der Corona-Politik vor dem Wohnhaus des Grünen-Politikers in Sigmaringen. Die Regelung soll zunächst bis zum 15. März gelten.

Zuvor hatten Gegner der Corona-Politik zwei Tage in Folge in unmittelbarer Nähe zum Wohnhaus von Kretschmann im Ortsteil Laiz protestiert. Am Montag (14. Februar) wären rund 350 Menschen in einem Abstand von rund 100 Metern am Haus des Regierungschefs vorbeigelaufen und hätten mit Trillerpfeifen gepfiffen. Bereits am Sonntag hätten rund 60 Demonstranten versucht, zum Wohnhaus Kretschmanns vorzudringen.

Demonstration mit Konsequenzen

Das Amtsgericht Sigmaringen verurteilte einen 52-jährigen Demonstranten zu einer Geldstrafe von 30.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft hatte in der vergangenen Woche nach einem schnellen Ermittlungserfolg ein beschleunigtes Verfahren gegen den Mann eingeleitet. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hechingen begründete das Eilverfahren mit den bundesweiten Demonstrationen von Impfgegnern vor den Wohnhäusern verschiedener Politiker.

Allerdings erschien der Angeklagte nicht zur Verhandlung. Daher erging das Urteil durch einen Sitzungsstrafbefehl. Der 52-Jährige habe sich noch am selben Tag gemeldet und angegeben, erkrankt zu sein, sagte die Richterin am Amtsgericht Sigmaringen, Kristina Selig. Ein neuer Verhandlungstermin werde gegebenenfalls anberaumt, sollte der Angeklagte Einspruch einlegen. Da der Angeklagte entschuldigt nicht vor Gericht erschien, ist das Urteil noch nicht rechtskräftig. (dpa/mf)