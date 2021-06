Der Staat am Herd? Lauterbach will Fleischkonsum „politisch verändern“

Den „Mut, politisch etwas zu verändern“, mahnt SPD-Gesundheitssprecher Karl Lauterbach auf Twitter an und kritisiert den Fleisch- und Wurstkonsum der Deutschen. Dabei ist dieser schon seit knapp 30 Jahren deutlich rückläufig.

SPD-Gesundheitssprecher Karl Lauterbach scheint bereits einen potenziellen politischen Schwerpunkt für die Zukunft nach der Corona-Krise ausgelotet zu haben. Auf Twitter macht er sich stark für eine politische Steuerung der Ernährungsentwicklung. In einem Tweet vom Sonntag (30.5.), zwei Tage vor dem gestrigen Weltbauerntag, äußert er:

„Fleisch- und wurstlastige Ernährung in Deutschland ist ungesund und mit Pariser Klimaabkommen unvereinbar. Gleichzeitig erhöht Abholzung des Regenwaldes für Rinderzucht Pandemierisiko. Trotzdem fehlt uns Mut, politisch etwas zu verändern. Umweltmikado: wer sich bewegt verliert“.

Lauterbachs Anhängergemeinde auf dem Kurznachrichtendienst unterstützt seinen Vorstoß und ihre Reaktionen reichen von der Forderung nach einer „veganen Welt“ bis hin zum Wunsch, die Erde möge sich „ihrem größten [sic!] Schädling – dem Menschen“ entledigen. Andere weisen darauf hin, dass die EU selbst den zweitgrößten Anteil an der Abholzung der Regenwälder habe und Schweinefleisch nach China exportiere.

Lauterbach lässt deutlichen Rückgang des Fleischkonsums unerwähnt

Einige weitere Nutzer lehnen den Gedanken, dass die Politik sich um ihre Essensgewohnheiten kümmere oder steuernd darauf einwirke, kategorisch ab und kündigen an, aus Trotz ihren Fleisch- und Wurstkonsum künftig gar noch zu erhöhen.

Die Idee, Ernährungsgewohnheiten durch politische Entscheidungen über den Preis zu steuern, ist ebenso wenig neu wie der Ansatz marktwirtschaftsfreundlicherer Umweltbewegter, durch Innovation Alternativen zu Massentierhaltung und konventionellem Fleischkonsum zu schaffen.

Die Entwicklung des Fleischkonsums in Deutschland deutet zudem darauf hin, dass Lauterbach möglicherweise sogar ein Scheinproblem ansprechen könnte: Immerhin ist der Verbrauch von Fleisch in Deutschland bereits seit Anfang der 1990er-Jahre in deutlichem Maße rückläufig. Betrug der Gesamtverbrauch an Fleisch pro Kopf im Jahr 1991 noch 95,3 Kilogramm, wovon 63,9 auf den menschlichen Verzehr entfielen, sank dieser bis 2020 auf 84,48 bzw. 57,33 Kilogramm.

Mehr Obst und Gemüse, mehr Ersatzprodukte

Demgegenüber ist der Anteil der Menschen in Deutschland, die eigenen Angaben zufolge täglich Obst und/oder Gemüse verzehren, von rund 69 Prozent im Jahr 2018 auf 76 Prozent im Jahr 2021 angestiegen. Außerdem geht der Trend immer stärker zu Fleischersatzprodukten wie vegetarischen Brotaufstrichen, Sojabratlingen oder Tofu. Deren zum Absatz bestimmte Produktion ist im ersten Quartal 2020 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Jahres zuvor um nicht weniger als 37 Prozent gestiegen: von knapp 14.700 auf etwa 20.000 Tonnen.

Die Gründe für die Entwicklung sind vielfältig. Sie reichen vom Wunsch nach bewussterer Ernährung über die Reaktion auf Fleischskandale bis hin zu Tierschutzerwägungen. Auch religiöse Autoritäten, die über Speiseregeln etwa des Judentums oder des Islam wachen, haben Ersatzprodukte für tierisches Fleisch grundsätzlich für unbedenklich erklärt.

Ersatzprodukte scheitern häufig an „zu uniformem Geschmack“

Tendenziell deutet viel darauf hin, dass der Markt und eine aus eigenem Antrieb erfolgende Anpassung von Ernährungsgewohnheiten selbst dafür sorgen werden, dass auch eine Weltbevölkerung, die bis 2060 noch knapp zehn Milliarden Menschen erreichen wird, ehe sie auch in absoluten Zahlen sinkt, mit qualitativ angemessener Nahrung ihr Auskommen finden kann – ohne tiefgreifende Umweltschäden zu bewirken.

Allerdings steckt die Forschung nach Fleischergänzungs- und Ersatzpräparaten immer noch in ihren Kinderschuhen, wie ein Forscherteam rund um Prof. Dietrich Knorr von der TU Berlin im Vorjahr festgestellt hat. Dies betrifft insbesondere die In-vitro-Kultur von Fleisch. „Zu uniformer Geschmack“ vieler Produkte bremse immer noch deren Marktpotenzial – zudem seien die tatsächlichen positiven Gesundheitseffekte auf den Menschen noch nicht durchgehend nachgewiesen.

