Wettervorhersage

Deutlich kühler: Dauerregen im Süden, Bodenfrost denkbar

Der Herbst hat nun auch astronomisch begonnen. Passend dazu zeigt die Wettervorhersage stellenweise Bodenfrost, Nebel und Temperaturen von gerade noch 10 Grad.

Es wird nass und ungemütlich - zumindest in einem Teil des Landes.

Lesedauer: 1 Min.

Es ist deutlich kühler und in Teilen Deutschlands herrscht Dauerregen: Der Herbst hat spürbar begonnen. Nur noch auf maximal 18 Grad steigen heute und in den kommenden Tagen die Höchstwerte, teilt der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mit. Stellenweise sind Bodenfrost und Nebel zu erwarten.
Das passt zum astronomischen Herbstanfang. An diesem Montag sind überall auf der Welt Tag und Nacht in etwa gleich lang. In diesem Jahr beginnt der Herbst am 22. September genau um 20:19 Uhr unserer Zeit.
Meteorologen fassen aus statistischen Gründen Jahreszeiten in ganzen Monaten zusammen. Der meteorologische Herbst begann daher bereits am 1. September und dauert bis zum 30. November.

Sonne im Norden, Regen im Süden

Das Wetter in Deutschland ist in der ersten Herbstwoche zweigeteilt: Während es im Norden heute oft heiter und meist trocken ist, sind im Süden Regenjacke und Regenschirm unverzichtbar.
Es wird nicht wärmer als 12 bis 18 Grad, im Bergland bleibt es bei etwa 10 Grad. In der Nacht auf Dienstag muss mit Nebel gerechnet werden. Im Norden kann es Bodenfrost geben.
Heiter und trocken im Norden, Regen im Süden – das zweigeteilte Wetter hält an. Mit maximal 10 Grad ist es am Dienstag bei Dauerregen sehr kühl, sonst steigen die Temperaturen auf 12 bis 17 Grad. Ähnlich geht es der Vorhersage zufolge am Mittwoch weiter. (dpa/ks)

