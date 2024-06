Mehr Dengue-Fieber-Fälle in Bayern durch Tigermücken

Die Anzahl der Dengue-Fieber-Fälle in Bayern ist in diesem Jahr angestiegen. Das berichtet die „Mediengruppe Bayern“ unter Berufung auf Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen.

Von Januar bis 17. Juni 2024 seien 216 Infektionen registriert worden, sagte LGL-Sprecherin Martina Junk. Dieser Anstieg lasse sich dadurch erklären, dass die Bayern in Regionen reisen, in denen der Krankheitserreger stark verbreitet ist, etwa nach Thailand oder Brasilien.

München, Würzburg, Bayreuth und anderswo

Überträger des Dengue-Fiebers ist die Asiatische Tigermücke, deren Populationen inzwischen auch vermehrt in Deutschland überwintern können.

So sei die wärmeliebende Mücke, die ihren Ursprung im tropischen und subtropischen Asien hat, unter anderem bereits im Raum München, Würzburg, Bayreuth und Weißenburg-Gunzenhausen vorgefunden worden, sagte Junk.

Im Juli startet im Raublinger Gemeindeteil Reischenhart im Landkreis Rosenheim ein Tigermücken-Monitoring. Dafür werden nach Angaben des Landratsamtes bis September Mückenfallen an verschiedenen Orten aufgestellt.

Wer möglicherweise von einer Asiatischen Tigermücke gestochen wurde, sollte die Einstichstelle im Auge behalten, rät Junk.

Ein Arztbesuch sei beim anschließenden Auftreten von grippeähnlichen Symptomen und Fieber zu empfehlen. Der Arzt sollte dabei auf einen Auslandsaufenthalt hingewiesen werden.

Übertragungsrisiko: Was tun bei einem Stich?

In Deutschland ist bislang noch keine Übertragung des Dengue-Virus durch die Asiatische Tigermücke registriert worden. Das betonen der Stechmückenexperte am Friedrich-Loeffler-Institut in Greifswald, Helge Kampen, und die LGL-Sprecherin.

Allerdings sei mit einer zunehmenden Verbreitung der aggressiven und tagaktiven Mücke in Bayern zu rechnen. Dass sie sich im Freistaat ansiedeln kann, hänge mit dem Klimawandel zusammen.

Die Asiatischen Tigermücken, die inzwischen hierzulande vorkommen, seien in der Regel jedoch keine Träger von Erregern, sagte LGL-Sprecherin Junk.

„Das von ihnen ausgehende Gesundheitsrisiko in Deutschland ist derzeit als gering zu erachten.“ Infektionen würden aktuell nur bei Reiserückkehrern aus dem Ausland beobachtet. (dts/red)