Logo Epoch Times

vor einer Stunde

OB-Wahl in Ludwigshafen: Abgelehnter AfD-Kandidat scheitert mit Eilantrag

vor einer Stunde

Norwegen: Sohn von Mette-Marit wegen vierfacher Vergewaltigung angeklagt

vor 2 Stunden

Deutsche Soldaten in der Ukraine – Sicherheitsforscherin: Kein glaubhafter Schutz

vor 2 Stunden

Rheinland-Pfalz schafft unangekündigte Hausaufgabenüberprüfungen ab

vor 2 Stunden

Metall- und Elektroindustrie: Weitere 76.000 Jobs im ersten Halbjahr abgebaut

vor 4 Stunden

Pakistan schiebt 211 Afghanen zurück – Deutschland will Abschiebung verhindern

vor 4 Stunden

Berlusconi-Konzern: Übernahme von ProSiebenSat.1 vorerst gescheitert

vor 4 Stunden

Marode Infrastruktur: Dresden plant Neubau der Carolabrücke

vor 4 Stunden

EU kauft mehr russisches Gas – wie passt das zu den Sanktionsplänen?

vor 5 Stunden

Bundesrechnungshof schlägt Alarm: Zusatzbeiträge könnten stark steigen

Logo Epoch Times
Gutes Wetter

Deutlich mehr Hopfen geerntet – aber weniger Biertrinker

In der Hallertau in Bayern liegt das größte Hopfen-Anbaugebiet der Welt. Nach zwei miesen Erntejahren lief es wieder besser bei Deutschlands Hopfenbauern. Doch die Branche belastet ein Trend.

top-article-image

Hopfen im Anbaugebiet Hallertau.

Foto: Armin Weigel/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Wegen relativ guten Wetters haben Deutschlands Landwirte 2024 deutlich mehr Hopfen geerntet als zuvor. Die Erntemenge sei gemessen am Vorjahr um rund 13 Prozent auf 46.536 Tonnen gestiegen, teilte das Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (BZL) in Bonn mit. Im Vergleich zu 2022 lag das Plus sogar bei 35 Prozent. Das größere Mengenangebot bei Hopfen führt einem Branchenexperten zufolge allerdings nicht dazu, dass der Bierpreis sinkt, schließlich seien andere Kosten gestiegen.
Den Hopfen-Anbauern macht zu schaffen, dass immer weniger Bier getrunken wird. Bier besteht in der Regel aus Wasser, Malz, Hefe – und Hopfen. Eine Hopfenpflanze reicht für 400 bis 1.000 Liter Bier, er ist wichtig für die lange Haltbarkeit des Getränks. Das weltweit größte Hopfen-Anbaugebiet liegt im bayerischen Hallertau zwischen München, Ingolstadt und Landshut. Die diesjährige Hopfenernte könnte Ende August beginnen. Nur ein Prozent der Hopfenernte wird für Arzneimittel verwendet, der Rest für Bier. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.