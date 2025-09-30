Logo Epoch Times

vor 5 Minuten

Städte- und Gemeindebund: Staat ist zu behäbig und kompliziert geworden

vor 27 Minuten

SPD erhielt CDU-Stimmen: Amtsinhaber Buchholz bleibt Oberbürgermeister von Mülheim

vor einer Stunde

So erfolgreich sind Temu und Shein in Deutschland

vor einer Stunde

Sind weniger Züge eine Lösung für das Pünktlichkeitsproblem?

vor einer Stunde

Laborfleisch: Können Vegetarier bald in einen echten Burger beißen?

vor 2 Stunden

Indonesien: Dutzende Vermisste nach Einsturz von mehrstöckiger Schule

vor 2 Stunden

Studie: In deutschen Kitas arbeiten immer weniger qualifizierte Fachkräfte

vor 2 Stunden

Reisestörungen sind Normalität geworden - und kosten über 1,3 Milliarde Euro

vor 3 Stunden

Klausur im Haus am See: Kabinett will durchstarten

vor 3 Stunden

Sperrung von Trumps Konto: YouTube zahlt Millionenstrafe

Logo Epoch Times
Wie soll reagiert werden?

Deutliche Mehrheit der Bürger ist gegen einen Abschuss russischer Kampfflugzeuge

Sollen russische Kampfflugzeuge abgeschossen werden, wenn sie in den NATO-Luftraum eindringen? Das hatte US-Präsident Trump vorgeschlagen. Zwei von drei Deutschen sind dagegen.

top-article-image

Iris-T SLM (Archiv)

Foto: via dts Nachrichtenagentur

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

67 Prozent der Deutschen sind dagegen, dass die NATO russische Kampfflugzeuge umgehend abschießen sollte, wenn sie den Luftraum der Verbündeten verletzen. Das zeigt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa für den „Stern“. 24 Prozent sind für eine so harte Abwehrreaktion. 9 Prozent äußerten sich nicht.
Am ehesten für einen sofortigen Abschuss plädieren Männer (30 Prozent) und Wähler von CDU/CSU (35 Prozent). Am stärksten dagegen positionieren sich Frauen (71 Prozent), Anhänger von SPD, AfD und Linke (je 70 Prozent).
Mehr dazu
Seit in der vergangenen Woche mehrere russische Kampfflugzeuge in den Luftraum der NATO eingedrungen sind, wird über die richtigen Gegenmaßnahmen gestritten.
Unter anderen hatte US-Präsident Donald Trump den schnellen Abschuss vorgeschlagen, der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) wiederum vor leichtfertigen Reaktionen gewarnt.
Die Daten wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut Forsa für den „Stern“ und RTL Deutschland am 25. und 26. September telefonisch erhoben. Dafür wurden 1.001 Personen befragt. (dts/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.