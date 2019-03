Deutsche wollen dauerhafte Einführung der Normalzeit

Die Deutschen bevorzugen einer Umfrage zufolge bei einer Abschaffung der Zeitumstellung eine dauerhafte Normalzeit. In einer am Freitag vom Redaktionsnetzwerk Deutschland veröffentlichten YouGov-Umfrage sprachen sich 49 Prozent für die in den Wintermonaten geltende Zeit aus. 36 Prozent der Befragten sind demnach für eine dauerhafte Sommerzeit. Zehn Prozent wollen weiterhin die halbjährliche Zeitumstellung, weitere fünf Prozent hatten keine Meinung.

Das EU-Parlament hatte zuletzt für ein Ende der Zeitumstellung ab 2021 gestimmt. Jedes Land soll selbst entscheiden können, welche Zeit es will. Die Bundesregierung legte sich noch nicht auf eine bevorzugte Zeit fest, strebt aber eine möglichst einheitliche Lösung unter den Staaten an. An diesem Sonntag werden die Uhren um 02.00 Uhr um eine Stunde auf 03.00 Uhr vorgestellt. (afp)