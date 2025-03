Drogenschmuggel: Zwei Mitglieder von internationaler Drogenbande festgenommen

Deutsche Ermittler haben zwei mutmaßliche Mitglieder einer internationalen Drogenbande festgenommen. Sie sollen am Schmuggel von hunderten Kilogramm Kokain beteiligt gewesen sein, wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main am Dienstag mitteilte. Einer der Beschuldigten wurde am 7. März nach seiner Auslieferung aus Kroatien am Frankfurter Flughafen festgenommen.

170 Kilogramm Kokain

Er soll im September und Oktober 2023 die Abholung, Bezahlung und Weiterlieferung von rund 170 Kilogramm Kokain organisiert und abgewickelt haben. Am vergangenen Freitag wurde der zweite Beschuldigte von Bundespolizisten bei einer Kontrolle an der deutsch-österreichischen Grenze gefasst.

Er soll im Oktober 2023 zwei Kokaintransporte abgesichert haben. Der 44-Jährige versuchte am Freitag, als Fahrgast eines Reisebusses aus Österreich nach Deutschland einzureisen. Beide Männer kamen in Untersuchungshaft.

In dem Komplex wird insgesamt gegen 33 Mitglieder oder Geschäftspartner der Gruppe ermittelt. 18 Menschen im In- und Ausland wurden festgenommen. Weitere sieben befinden sich in Kroatien, Italien und der Schweiz in Haft. (afp/tp)