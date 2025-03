Deutsche Spectrum-Rakete kurz nach Start abgestürzt

Die deutsche Start-up-Firma Isar Aerospace ist am Sonntag mit dem Versuch des ersten Starts einer Orbitalrakete aus Kontinentaleuropa gescheitert.

Wie in Live-Übertragungen zu sehen war, geriet die 28 Meter lange Spectrum-Rakete kurz nach dem Start vom Weltraumbahnhof auf der norwegischen Insel Andöya ins Trudeln, stürzte auf die Erde und explodierte.

The Spectrum rocket lifted off powerfully, but encountered an issue.

Still, it was a bold step forward—and no doubt a wealth of valuable data was gained for the future.

Our satellite “AOBA” will continue to take on challenges together with Isar Aerospace.

— 小林稜平@ElevationSpace CEO (@k_ryohei58) March 30, 2025