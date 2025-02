DAX legt nach Bundestagswahl leicht zu

Die Börse in Frankfurt am Main hat sich am Morgen nach der Bundestagswahl leicht verbessert gezeigt. Der deutsche Leitindex DAX eröffnete am Montag mit einem Plus von 0,82 Prozent, ließ dann aber etwas nach und lag im frühen Handel bei 22.375 Punkten.

Auch die Londoner Börse legte zu, während der Aktienmarkt in Paris mit einem kleinen Minus startete.

Die Unionsparteien CDU und CSU gewannen die Bundestagswahl am Sonntagabend deutlich mit 28,6 Prozent und werden aller Voraussicht nach mit Friedrich Merz (CDU) den neuen Bundeskanzler stellen.

Verbunden dürften damit auch Hoffnungen von Anlegern auf Veränderungen in der Wirtschaftspolitik und mehr Investitionen sein.

Merz strebt nach eigenen Angaben eine rasche Übernahme der Regierungsgeschäfte an. „Ich habe den Wunsch, dass wir spätestens Ostern mit einer Regierungsbildung fertig sind“, sagte er am Sonntagabend. Eine Neuauflage einer schwarz-roten Koalition von Union und SPD gilt als wahrscheinlich. (afp/red)