In Kürze:

Deutschland erlebt gerade die erste Dunkelflaute des Winterhalbjahres 2025/26.

des Winterhalbjahres 2025/26. Wind und Solar haben es am Tiefpunkt auf nur 0,35 Prozent ihrer installierten Leistung gebracht.

ihrer installierten Leistung gebracht. Durch zwei Faktoren konnten die Netzbetreiber die Stromversorgung des Landes dennoch gewährleisten.

dennoch gewährleisten. Laut einem Energiemeteorologen sind solche wind- und sonnenarmen Phasen über mehrere Tage fünf- bis zehnmal pro Jahr zu erwarten.

Die dunkle Jahreszeit hat bereits begonnen. Sie stellt wie auch im Vorjahr erneut einen Stresstest für Deutschlands Energieversorgung dar. Am Freitagabend, 7. November, begann die erste Dunkelflaute des Winterhalbjahres 2025/26.

Während in den vergangenen Wochen teils stärkere Winde noch für Rekordertragswerte bei der Windkraft sorgten, haben die Windgeschwindigkeiten in den vergangenen Tagen rapide abgenommen. Hinzu kommt ein überwiegend bewölkter Himmel sowie immer kürzere Tageszeiten. Das drückt die Ertragswerte des Solarstroms nach unten.

Nur 0,35 Prozent Strom

Im Laufe des Jahres hat sich der Ausbau der „erneuerbaren“ Energien weiter fortgesetzt. Inzwischen sind hierzulande Windkraftanlagen zu Lande und auf See mit einer installierten Leistung von insgesamt 76,3 Gigawatt (GW) in Betrieb. Bei der Photovoltaik sind es schon 113,7 GW.

Zusammen ergibt das eine Nennleistung von 190 GW. Zum Vergleich: der Stromverbrauch (Last) der Bundesrepublik variiert je nach Tageszeit zwischen 31 und 70 GW , also nur rund ein Sechstel bis knapp ein Drittel so viel wie die installierte Leistung. Somit sei anzunehmen, dass diese beiden Energiequellen stets genügend Strom liefern.

Doch in diesen Tagen lag der Ertrag aus Wind und Solar laut Daten des Energieportals „Energy Charts“ des Fraunhofer-Instituts (ISE) teils bei weniger als 1 GW. Das Minimum lag am Samstag um 16:45 Uhr bei nur rund 665 Megawatt (MW, entspricht 0,665 GW). Das sind lediglich 0,35 Prozent der installierten Leistung.

Die Nettostromerzeugung in Deutschland vom 3. bis 9. November 2025. Foto: Bildschirmfoto /energy-charts.info/Fraunhofer ISE

Der Anteil aller „Erneuerbaren“ an der Last sank dabei auf 14 Prozent. Im windreichen Oktober lag dieser Wert teils bei gut 125 Prozent . Das bedeutet, die Stromüberschüsse waren so hoch, dass die Netzbetreiber teils über 15 GW ins Ausland abführen mussten, um das Netz stabil zu halten.

Wie bleibt die Versorgung gewährleistet?

Wenn nun die zwei Energiequellen, die bei der fortgeschrittenen Energiewende die Zugpferde sein sollen, kaum mehr Strom liefern, stellt sich die Frage nach der Versorgungssicherheit.

Am Samstagabend ließ der gemeinsame Stromertrag von Sonne und Wind eine Lücke von 58,3 GW zurück. Wie wurde das dennoch gedeckt? Wie gewohnt mussten die Netzbetreiber die Kohle- und Gaskraftwerke stark auf über 32 GW hochfahren.

Weitere Unterstützung kam vom Europäischen Staatenverbund. Fast alle Nachbarländer Deutschlands haben der Bundesrepublik am Samstagabend im Saldo gut 10 GW an Strom geschickt. Am Freitagabend waren es sogar in der Spitze knapp 14 GW.

Stromerzeugung und grenzüberschreitender Stromhandel sowie die CO2-Bilanz von Deutschland am Samstagabend, 8. November 2025. Foto: Bildschirmfoto Electricity Maps

Wenn Deutschland seine fossilen Kraftwerke als Reserve hochfahren muss, verschlechtert sich automatisch die CO₂-Bilanz des Landes. Werte von mehr als 500 Gramm CO₂-Äquivalente pro Kilowattstunde (25 gCO2eq/kWh) sind dann normal. Zum Vergleich: Frankreich hatte am Samstagabend Werte um 25 gCO2eq/kWh, also nur rund ein Zwanzigstel wie die Bundesrepublik.

Keine echte Dunkelflaute?

Nach Aussage von Rafael Fritz, Energiemeteorologe des Fraunhofer-Instituts für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik (IEE), handelt es sich bei der aktuellen Ertragsschwäche durch Wind und Solar aber um keine echte Dunkelflaute. Das begründet er damit, dass in den kommenden Tagen die Einspeisung aus Windkraft und Photovoltaik wieder zunehme, so seine Prognose.

„Phasen wie die nun kommende sind nach unserer Einschätzung nicht sehr selten, sondern sind erfahrungsgemäß fünf- bis zehnmal jährlich beobachtbar“, erklärte Fritz.