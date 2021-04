Bundespräsident: „Raufen wir uns alle zusammen. Holen wir raus, was in uns steckt“

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zu einem gemeinsamen Kraftakt gegen die dritte Welle der Corona-Pandemie aufgerufen.

„Raufen wir uns alle zusammen, liebe Landsleute! Holen wir raus, was in uns steckt“, sagte er in einer Fernsehansprache zu Ostern, die am Samstagabend ausgestrahlt wird.

Das Staatsoberhaupt sprach von einer „Krise des Vertrauens“ sowie Fehlern beim Testen, beim Impfen und bei der Digitalisierung. „Nach 13 Monaten helfen Durchhalteparolen nicht weiter.“ Gebraucht würden nun Klarheit, Entschiedenheit und pragmatische Regelungen, „damit die Menschen Orientierung haben“.

Deutschland ist laut Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier „nicht Pandemieweltmeister“. „Wir sind aber auch nicht Totalversager“, sagt Steinmeier in einer Fernsehabsprache, die am Samstagabend ausgestrahlt wird. „Wir zweifeln viel, aber wir können auch viel“, so der Bundespräsident.

Man solle sich nicht „über die anderen oder über die da oben“ empören. „Zeigen wir doch nicht ständig, was nicht geht, sondern dass es geht, wenn alle ihren Teil tun“, sagte Steinmeier.

Die Impfstofflieferungen würden in den kommenden Wochen „kräftig“ anziehen und die Produktion in Europa ausgebaut, versprach er. „Ich habe vorgestern meine erste Impfung erhalten, und ich vertraue allen – ich betone: allen – in Deutschland zugelassenen Impfstoffen“. Das Impfen sei der wichtigste Schritt auf dem Weg aus der Pandemie, so Steinmeier. (dts/dpa)

