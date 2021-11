Deutschland nimmt Corona-Erkrankte aus Rumänien auf

Ein Krankenhaus in Bukarest, Rumänien. 7. Oktober 2021. Foto: DANIEL MIHAILESCU/AFP via Getty Images

Angesichts der Zuspitzung der Corona-Lage in Rumänien nimmt Deutschland Patienten aus dem EU-Land auf. Das teilte ein Sprecher des Sanitätsdienstes der Bundeswehr am Montag auf Anfrage in Koblenz mit. Am Vormittag flog demnach ein Spezialflugzeug der Bundeswehr nach Bukarest, um eine erste Gruppe von sechs schwer Erkrankten auszufliegen. Über die Aktion hatte zuerst das Portal „The Pioneer“ berichtet.

An Bord des ersten Flugzeugs befanden sich demnach rund 20 Sanitätsfachkräfte der Bundeswehr. Am Dienstag solle die rumänische Luftwaffe dann sechs weitere Patienten nach Deutschland bringen.

Für Mittwoch sei ein weiterer Flug der Bundeswehr-Spezialmaschine AirMedEvac geplant, hieß es. Insgesamt sollten bis Mittwochabend voraussichtlich 18 Erkrankte aus Rumänen zur Weiterbehandlung in deutschen Kliniken aufgenommen werden.

Zum Gesundheitszustand lagen zunächst keine näheren Angaben vor. Alle Auszufliegenden benötigen aber laut Bundeswehr intensivmedizinische Behandlung. Laut „The Pioneer“ müssen alle Erkrankten der ersten Gruppe beatmet werden.

Rumänisches Gesundheitssystem ist überfordert

Die nordrhein-westfälische Landesregierung teilte mit, vier dieser Menschen sollten in Krankenhäuser des Landes in Bochum, Krefeld und Bergisch Gladbach gebracht werden, die beiden weiteren demnach in das Bundeswehr-Krankenhaus in Koblenz.

Ursprünglich hatte die rumänische Regierung laut „The Pioneer“ medizinische Intensivteams aus Deutschland zur Bewältigung der sich rasch zuspitzenden Lage vor Ort angefordert. Diesem Wunsch habe die Bundeswehr jedoch nicht nachkommen können.

Der Sprecher des Sanitätsdienstes wies darauf hin, dass die Bundeswehr gemäß einem Auftrag der Bundesregierung tätig werde. Weiter hieß es dazu vonseiten des Verteidigungsministeriums, bereits in der vergangenen Woche sei ein Erkundungsteam der Bundeswehr nach Bukarest entsandt worden.

Ziel der Aktion sei „die Entlastung des rumänischen Gesundheitssystems durch Übernahme intensivpflichtiger, invasiv-beatmeter Patienten mit CoViD-19“.

Bereits vergangene Woche hatte die Bundesregierung Rumänien laut „The Pioneer“ die Lieferung von 12.720 Dosen des Antikörpermedikaments Casirivimab/Imdevimab zugesagt. Das Gesundheitssystem des Landes sei derzeit massiv überfordert. (afp/dl)

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!