Deutschland will mehr Macht in der NATO: 30 statt bisher 21,5 Sterne für Generale

General Alfons Mais im Gespräch mit Bruno Even, Chief Executive Officer von Airbus Helicopters, während der offiziellen Übergabe des ersten Airbus-Hubschraubers H145M an die Bundeswehr im Airbus-Hubschrauberwerk in Donauworth, am 18. November 2024 (Symbolbild). Foto: Leonhard Simon/Getty Images