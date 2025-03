Deutschlands größter Rosenmontagszug rollt durch Köln

Deutschlands größter Rosenmontagszug hat sich am Vormittag in Köln in Bewegung gesetzt. Der Kölner Zug startete bei gutem Wetter und ausgelassener Stimmung um 10.00 Uhr an der Severinstorburg und rollt über eine 8,5 Kilometer lange Strecke.

Die etwa 12.500 Teilnehmer verteilen im „Zoch“ (Zug) etwa 300 Tonnen Süßigkeiten, 300.000 „Strüßjer“ (Blumensträuße) und viele andere Präsente. Die ersten Wagen sollten nach fast vier Stunden das Ende der Zugstrecke erreichen. Die Spitze des Zugs bildete die Karnevalsgesellschaft der Blauen Funken.

Wegen jüngster Gewalttaten und der angespannten Sicherheitslage findet der Straßenkarneval überall unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Das Sicherheitskonzept sei noch einmal mit Stadt und Polizei „überprüft“ worden, sagte Zugleiter Marc Michelske im Westdeutschen Rundfunk. Demnach ist bereits ein „Maximum an Sicherheit“ erreicht.

Mit den traditionellen Rosenmontagszügen erreicht der Straßenkarneval in den rheinischen Hochburgen seinen Höhepunkt. Etwas später als der Kölner Zug starten auch die Rosenmontagszüge in Mainz und Düsseldorf.

Zum ersten Mal mit dabei: die Geissens

An dem Kölner Zug nehmen auch Politiker teil. Unter anderem sollen Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) dabei sein.

Einer der Prominenten, die dieses Jahr im Zug ebenfalls mitlaufen oder -fahren, ist Robert Geiss von den „Geissens“. „Mir geht’s sehr, sehr gut, wir haben natürlich das perfekte Wetter heute ausgesucht für den Rosenmontagszug. Das ist für mich Premiere, das ist das erste Mal, dass ich im Kölner Karneval im Zug mitgehe“, sagte er.

„Das ist natürlich sehr aufregend, und ich bin gespannt, was auf mich zukommt. Jeder hat mir gesagt, das macht richtig Freude.“ Seine Frau Carmen sagte, von dem Zug sollten „Freude, Liebe und Frieden“ ausgehen.

Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker sagte im WDR Fernsehen, sie sei nicht pikiert, dass auch sie als große Persiflagefigur im Rosenmontagszug mitfahre. „Wichtig ist, dass man Thema ist in dieser Stadt“, sagte die parteilose Politikerin, deren Amtszeit dieses Jahr ausläuft.

Der Bauer im Kölner Dreigestirn, Michael Samm, ist sich bereits sicher, dass er am Aschermittwoch noch nicht genug vom Feiern hat: „Da ich noch ’ne Runde machen könnte, hab‘ ich mir überlegt: Ich fahre mit meinem Adjutanten nochmal zu Karneval nach Rio“, sagte er im WDR Fernsehen. „Wir werden noch ’n bisschen Karneval feiern.“ (dpa/red)