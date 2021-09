„Deutschlands mutigster Politiker“: Fußballstar Özil wirbt für Todenhöfer

Ex-CDU-MdB, Verlagsmanager und Buchautor Jürgen Todenhöfer tritt mit seiner erst im November 2020 gegründeten Partei erstmals zur Bundestagswahl an. Einen prominenten Unterstützer konnte er bereits gewinnen: den 92-fachen DFB-Nationalspieler Mesut Özil.

Der 2018 aus der DFB-Nationalmannschaft zurückgetretene 92-fache Nationalspieler und Weltmeister von 2014, Mesut Özil, hat auf Twitter erklärt, zur Bundestagswahl dem „Team Todenhöfer“ des früheren CDU-Bundestagsabgeordneten, Burda-Managers und Buchautors Jürgen Todenhöfer seine Zweitstimme zu geben. Außerdem will er zusammen mit dem „mutigsten Politiker“ Deutschlands, wie er den 80-Jährigen bezeichnet, demnächst ein Buch schreiben.

Mein Treffen mit Deutschlands mutigstem Politiker @J_Todenhoefer. Als ich vor drei Jahren bei der Fußball-WM eine schwere Zeit durchmachte, stand er hinter mir und nun stehe ich hinter ihm. Am 26. September werde ich Team Todenhöfer wählen. 💪🏼 Viel Erfolg. #TeamTodenhöfer pic.twitter.com/bHBkTuqeyu — Mesut Özil (@MesutOzil1088) September 17, 2021

Todenhöfer, der von 1972 bis 1990 dem Bundestag angehörte und 1989 mit „Ich denke deutsch – Abrechnung mit dem Zeitgeist“ sein erstes Buch vorgelegt hatte, hatte im November des Vorjahres anlässlich seines 80. Geburtstages nach 50 Jahren Mitgliedschaft seinen Austritt aus der CDU erklärt. Gleichzeitig verkündete er die Gründung von „Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei“, die am kommenden Sonntag in allen Ländern außer Sachsen-Anhalt zur Bundestagswahl sowie zu den Landtagswahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern antreten wird.

Der Bekanntheitsgrad seiner Partei ist noch gering, in Wahlumfragen wird das „Team Todenhöfer“ nicht gesondert unter den „Sonstigen“ ausgewiesen. Ein Ergebnis von mindestens 0,5 Prozent, das immerhin eine Teilnahme an der Wahlkampfkostenrückerstattung ermöglichen würde, würde jedoch einen ersten Achtungserfolg für den Publizisten bedeuten, der es auf Facebook immerhin auf fast 700.000 Follower bringt.

Özil scheint Todenhöfers anti-rassistischen Konservatismus zu würdigen

Inhaltlich hat Todenhöfer einige traditionelle Forderungen des konservativen CDU-Flügels in sein neues Projekt übernommen. Seiner alten Partei wirft er in einem Interview mit „TRT Deutsch“ vor, eine „verschlafene, müde, ganz wenig innovative Partei“ geworden zu sein – anders als in der Zeit des Wirtschaftswunders, als sie noch „kühn“ agiert habe.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier wirft er „staatswirtschaftliches Gerede“ vor, die Corona-Krise will er durch Steuererleichterungen überwinden, dazu hält er ein Drittel der deutschen Verwaltung für verzichtbar.

Das „Team Todenhöfer“ will zudem weniger Flüchtlinge in Deutschland aufnehmen, grenzt sich jedoch gleichzeitig auch von der AfD ab, der Todenhöfer Islamophobie vorwirft. Das Team Todenhöfer will Rassismus und Diskriminierung konsequent bekämpfen, was auch den Kampf gegen Kopftuchverbote beinhalte. Die Migrationsbewegungen wolle man drosseln, indem man die Ursachen vor Ort bekämpfe – die Todenhöfer vor allem in westlichen Militäreinsätzen und Waffenlieferungen sieht.

China boykottieren – an Türkei und Russland annähern

Die Kandidatenlisten der Partei zeigen, dass die Todenhöfer-Partei tatsächlich eine sehr plurale Mitgliederstruktur zu haben scheint und über einen hohen Anteil an Funktionsträgern mit Migrationsgeschichte verfügt.

Auch außenpolitisch tritt die Todenhöfer-Partei deutlicher als die meisten anderen Parteien für eine konstruktive Politik gegenüber den unmittelbaren EU-Anrainern Türkei und Russland ein. Die geplanten Olympischen Spiele in China will man hingegen boykottieren aufgrund des Vorgehens des KP-Regimes gegen ethnische und religiöse Minderheiten. Dies unterscheidet die Partei abermals von der AfD, die zwar ebenfalls das Verhältnis zu Russland verbessern will, jedoch gegenüber der Türkei auf Konfrontation setzt und China als „Partner“ betrachtet auf gleicher Höhe wie die USA.

Todenhöfer hatte in den vergangenen Jahren mehrfach auf sehr deutliche Weise Position bezogen gegen pauschale Dämonisierungen des Islam. In seinem viel beachteten Buch „Inside IS“, einer Reportage von einem persönlichen Aufenthalt im damaligen Hoheitsgebiet der Terrororganisation, vertrat er beispielsweise die Auffassung, dass der „Islamische Staat“ seine Grundlage weniger in einer religiösen Überzeugung, sondern in Fehlern westlicher Interventionspolitik in der muslimischen Welt habe.

Vorwurf der Dämonisierung der USA und Israels

Kritiker werfen Todenhöfer vor, selbst eine einseitige und dämonisierende Position gegenüber den USA und insbesondere auch gegenüber Israel zu propagieren, gleichzeitig jedoch Gefahren und Bedrohungen wie jene durch den Iran zu verharmlosen.

Dies könnte – neben dem Umstand, dass die Partei selbst erst über wenige Tausend Follower auf Facebook verfügt – einem größeren Erfolg der bisherigen One-Man-Show im Wege stehen. Zudem stellt eine mögliche Infiltration durch Bestrebungen, die dem politischen Islam nahestehen, ein Risiko für das „Team Todenhöfer“ dar. So hat unter anderem die BIG-Partei, der eine offene Flanke hin zu radikal-islamistischen Bestrebungen nachgesagt wird, zur Wahl der Partei des Publizisten aufgerufen.

Im günstigeren Fall könnte das „Team Todenhöfer“ jedoch ein Best-Practice-Modell schaffen für eine moderne multikulturelle und multireligiöse Partei mit nicht-linker, liberal-konservativer Ausrichtung.

