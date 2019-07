„Deutschlands Untergang“: Trumps Schwiegertochter kritisiert Merkels Politik der offenen Grenzen

Die Schwiegertochter von US-Präsident Donald Trump hat die Grenzpolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) scharf kritisiert.

In einem Interview mit dem US-Sender Fox News sagte Lara Trump: die Flüchtlingspolitik Merkels habe zum „Untergang Deutschlands“ geführt. „Es war eine der schlimmsten Sachen, die Deutschland je passiert sind.“

On Fox Business, Trump campaign official Lara Trump claims that „the downfall of Germany“ was ….. [squints at notes] …. Merkel’s decision to allow refugees into the country.

„It was one of the worst things that ever happened to Germany,“ she adds. pic.twitter.com/wm4OerUtFP

— Aaron Rupar (@atrupar) April 25, 2019