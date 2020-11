„Deutschlandtrend“ zeigt hohe Zufriedenheit mit Regierungsarbeit

Zwei Drittel der Deutschen sind derzeit mit der Arbeit der Bundesregierung insgesamt zufrieden. 67 Prozent äußerten in dem am Donnerstag veröffentlichten ARD-„Deutschlandtrend“ diese Auffassung. Neben der großen Mehrheit der Anhänger von Union und SPD stimmten auch die Anhänger der Grünen dieser Einschätzung zu 85 Prozent zu. Skeptisch äußerten sich vor allem Anhänger der AfD (87 Prozent Ablehnung).

Die Werte für die Parteien änderten sich nur wenig. 36 Prozent würden sich für die Union entscheiden (plus eins), 20 Prozent für die Grünen (minus eins). Auf dem dritten Platz folgt die SPD mit 15 Prozent vor der AfD mit zehn Prozent (beide unverändert). Die Linke erhält sieben Prozent (minus eins), die FDP sechs Prozent (unverändert).

Mit der Arbeit der Bundeskanzlerin zeigten sich 74 Prozent zufrieden

Mit der Arbeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zeigten sich 74 Prozent zufrieden, so viele wie nie zuvor seit April 2015. Auf dem zweiten Platz folgt Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit 65 Prozent (plus drei) vor Finanzminister Olaf Scholz (SPD) mit 63 Prozent (plus elf). Außenminister Heiko Maas (SPD) erreicht einen Zustimmungswert von 57 Prozent (plus sechs), Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) von 55 Prozent (plus acht).

Für die Umfrage befragte das Institut infratest dimap am Montag und Dienstag 1.004 Wahlberechtigte, für die Sonntagsfrage von Montag bis Mittwoch 1504 Wahlberechtigte. Die Fehlerquote wurde mit je nach Prozentwert 1,4 bis 3,1 Prozentpunkten angegeben. (afp)