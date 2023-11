dieBasis: Parteivorstand von 2021 vollständig illegitim

Die Anwälte Dr. Reiner Fuellmich und Viviane Fischer waren – wie auch einige andere Mitglieder des Gremiums – zu keinem Zeitpunkt rechtmäßige Vorstandsmitglieder der Partei dieBasis. Das hat das Landgericht Berlin nun geurteilt, wie die Partei auf ihrer Internetseite bekannt gibt. Zu den weiteren Mitgliedern dieses nun unrechtmäßigen Vorstandes gehörten auch Thomas Heckmann und Alkje Fontes (beide stellvertretende Vorsitzende) und die Kassiererinnen Andrea Henning und Doris Lenz. Fuellmich sitzt seit gut drei Wochen in Untersuchungshaft. Er soll 700.000 Euro veruntreut haben. Dabei geht es nicht um seine Vorstandstätigkeit bei der Partei dieBasis.

Mitglied reichte Klage ein

Im Mittelpunkt des Prozesses in Berlin stand die online durchgeführte Vorstandswahl im Dezember 2021. Gegen das Ergebnis dieser Wahl hatte ein Mitglied Klage eingereicht. Diese wurde mit einem Versäumnisurteil am 12. Dezember 2022 zugelassen. Dagegen hatte der Vorstand Einspruch erhoben, sich dann aber nicht weiter darum gekümmert, heißt es auf der Partei-Website. Auch hätten weder die beauftragten Anwälte noch das Führungsgremium bei der Übergabe der Amtsgeschäfte im April 2023 auf das laufende Verfahren hingewiesen.

Im Vorfeld hätten zudem zahlreiche weitere Mitglieder parteiintern und schriftlich die Wahl angefochten.

Im Verlauf der Vorbereitung zur zweiten mündlichen Hauptverhandlung habe der neu zuständige Richter nun mitgeteilt, dass die Klage aus seiner Sicht begründet sei. Daher habe der Einspruch des Vorstandes keine Aussicht auf Erfolg. Der Richter regte unter Hinweis auf die Kosten eine Rücknahme des Einspruchs an. Fehlerhaft und daher unwirksam war seiner Ansicht nach auch die Schlussabstimmung.

Versammlung hätte unterbrochen werden müssen

Wie die Partei auf ihrer Internetseite weiter mitteilt, gab es zwei Hauptgründe, die für die Nichtigkeit der Wahlen relevant waren. So sei während des elektronischen Bundesparteitags zu keinem Zeitpunkt das erforderliche Quorum erreicht worden.

„Bereits die Online-Abstimmungen vom 05.12.2021 dürften – jedenfalls in dem hier streitgegenständlichen Umfang betreffend die Vorstandswahlen – schon deshalb unwirksam sein, da entgegen § 3 Abs. 1 Satz 2 der Geschäftsordnung der Beklagten die Versammlung mangels hinreichenden Quorums hätte unterbrochen, vertagt oder beendet werden müssen“, heißt es laut Partei in dem richterlichen Hinweis.

So waren zu Beginn der Veranstaltung nur 1.070 Mitglieder online akkreditiert, während sich insgesamt 6.043 Mitglieder für den Parteitag vorakkreditiert hatten. An den Wahlen von Viviane Fischer und Dr. Reiner Fuellmich als Vorsitzende der Bundespartei beteiligten sich mit etwa 2.800 Mitgliedern die meisten Mitglieder an jenem Wochenende.

Im Nachgang fand eine Briefwahl statt, um das Wahlergebnis des Online-Parteitages zu bestätigen, bei der nur 3.716 Mitglieder befragt wurden.

„Aufgrund des verfassungsrechtlich verankerten Demokratieprinzips und der sich daraus ergebenden Grundsätze der Allgemeinheit und Gleichheit der Wahl konnte die Schlussabstimmung nicht von besonderen Voraussetzungen – hier der Teilnahme an der zuvor erfolgten Online-Versammlung – abhängig gemacht werden“, heißt es weiter mit Hinweis auf die Ausführungen des Prof. Dr. Martin Morlok. Dieser war bereits im Vorfeld beratend und später mit einem Gutachten über diesen Parteitag hinzugezogen worden. Zuletzt wurde auch auf die eingereichte Stellungnahme des Bundeswahlleiters verwiesen. Morlok (74), emeritierter Professor für Öffentliches Recht, Rechtstheorie und Rechtssoziologie an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, hatte sich in der Vergangenheit grundsätzlich mit dem „Mengen- und Intensitätsproblem von Parteitagen“ befasst.

Vorsitzender Lingreen: Nun herrscht Klarheit

Als einziges verbliebenes Mitglied des ersten Bundesvorstandes von dieBasis hatte David Claudio Siber (zuvor Mitglied der Grünen) aufgrund der sichtbaren Formfehler im Februar 2022 einen Notvorstand beantragt. Sein Vorstoß wurde allerdings mit Verweis auf das ausstehende Urteil in dem hier genannten Verfahren abgewiesen.

Der Bundesvorsitzende Sven Lingreen ist froh, dass nun Klarheit herrscht und diese einen Teil der Verwerfungen innerhalb der Partei glätten kann. Für ihn bestätige der Verfahrensausgang, dass dieBasis „für die Einhaltung der demokratischen Regeln des Grundgesetzes, der Wahlgesetze und des Rechtsstaates“ stehe.

Die Querelen hatten auch einen kräftigen Mitgliederschwund zur Folge. Seit der Gründung im Juli 2020 wurden insgesamt 37.600 Mitglieder bestätigt. Derzeit gehören der nach Basis-Angaben siebtgrößten Partei Deutschlands 24.000 Mitglieder an.