Diebe stehlen halben Kilometer Oberleitung an Bahnstrecke in Aachen

Diebstahl von Kupferkabeln an Bahnanlagen kommt häufiger vor. In der Menge ist es jedoch außergewöhnlich.

Unbekannte Diebe haben an einer Bahnstrecke in Aachen fast einen halben Kilometer einer Oberleitung gestohlen. Bei dem am Dienstag entdeckten Diebstahl der Kupferkabel müssen die Täter sehr raffiniert ans Werk gegangen sein, wie die Bundespolizei in Aachen am Mittwoch mitteilte.

Um an die rund 450 Meter Oberleitung an einer Baustelle in Aachen zu gelangen, bedienten sich die Diebe laut Polizei höchstwahrscheinlich einer fahrbaren Leiter. Die Oberleitung transportierten sie vermutlich stückweise in einem Lieferwagen oder einem Kleinlaster ab. Dazu müssten die Diebe mit ihrem Fahrzeug an die Bahngleise herangefahren sein.

Den angerichteten Schaden bezifferten die Ordnungshüter auf rund 25.000 Euro. Die Bundespolizei leitete Ermittlungen wegen Bandendiebstahls ein. Für den Tatzeitraum zwischen Montagabend und Dienstagmorgen hofften die Beamten auf Zeugenhinweise. (afp)