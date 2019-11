Politik » Deutschland DIHK will mehr Unterstützung für geduldete Flüchtlinge auf dem deutschen Arbeitsmarkt

"Wer einen Geflüchteten ausbildet, der will ihn oder sie in der Regel hinterher auch beschäftigen", heißt es seitens des Deutschen Industrie- und Handelskammertags. Dies sei für Unternehmen aber nicht immer einfach, weil die Ausländerbehörden in Bezug auf Geduldete willkürlich handelten, so der DIHK.