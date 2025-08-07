Logo Epoch Times

vor 25 Minuten

Massiver Waldbrand: Mindestens ein Todesopfer in Südfrankreich

vor 2 Stunden

Staatstrojaner vor Gericht: Wenn Ermittler heimlich mitlesen

vor 2 Stunden

100 Tage Merz-Regierung: Vizekanzler Klingbeil zieht gemischte Bilanz

vor 3 Stunden

US-Frist für Einführung von Zöllen auf EU-Importe abgelaufen

vor 10 Stunden

Kanada-Abenteuer: Bayern-Ikone Müller künftig in Vancouver

vor 11 Stunden

Weißes Haus: Trump „offen“ für Treffen mit Putin und Selenskyj

vor 12 Stunden

Italien baut „längste Hängebrücke der Welt“ nach Sizilien

vor 12 Stunden

334.000 Bürgergeldhaushalte bekommen Miete nicht voll erstattet

vor 13 Stunden

Witkoff in Moskau: Kreml nennt Gespräch „konstruktiv“ – baldiges Treffen zwischen Trump und Putin angekündigt

vor 13 Stunden

Syrien investiert rund zwölf Milliarden Euro in „zwölf große strategische Projekte“

Logo Epoch Times
Migrationspolitik

Dobrindt kündigt Verlängerung von Grenzkontrollen an

Bundesinnenminister Dobrindt plant eine weitere Verlängerung der Kontrollen an allen deutschen Landesgrenzen. Zudem wird daran gearbeitet, weitere Abschiebeflüge nach Afghanistan und Syrien zu organisieren.

top-article-image

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) will die Grenzkontrollen fortführen (Archivbild).

Foto: Kay Nietfeld/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) will die vorübergehenden Kontrollen an allen deutschen Landesgrenzen einem Medienbericht zufolge erneut verlängern. „Wir werden die Grenzkontrollen weiter aufrechterhalten“, sagte er im am Donnerstag veröffentlichten Podcast „Table.Today“.
Es werde sowohl Kontrollen als auch Zurückweisungen über den September hinaus geben. Dobrindt hatte Anfang Mai kurz nach Amtsübernahme die verschärften Grenzkontrollen angeordnet. Zudem wies er die Zurückweisung von Asylsuchenden an.

Weitere Abschiebeflüge nach Afghanistan

Auch an weiteren Abschiebungen werde derzeit gearbeitet. „Es ist uns gelungen, einen Flug nach Afghanistan zu organisieren, in dem schwerste Straftäter abgeschoben worden sind. Das kann keine Einmalmaßnahme bleiben“, sagte Dobrindt. Die Bundesregierung arbeite nun daran, weitere Abschiebeflüge nach Afghanistan und Syrien zu organisieren.
Deutschland hatte im vergangenen Monat zum zweiten Mal seit der Machtübernahme der radikalislamischen Taliban im Jahr 2021 abgelehnte Asylbewerber nach Afghanistan abgeschoben. Laut Dobrindt handelte es sich bei den 81 Menschen um „schwere und schwerste Straftäter“. Einen ersten Flug hatte es im August 2024 gegeben. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.