Doppelmord in Nordhausen: Polizei fahndet im Stadtgebiet nach „Personen mit blutverschmierten Händen“

Nordhausen, Nord-Thüringen, am Vormittag des 24. Dezember 2018: An diesem Montag meldet sich ein Bürger der Kreisstadt am Südrand des Harzes bei der Polizei. Er hatte einen „grausamen Fund“ gemacht, berichtet die Behörde.

Nach Angaben von „Thüringen24“ hatten Nachbarn das ältere Ehepaar vom ihren Fenstern aus auf dem Grundstück ihres Wohnhauses an der Freiherr-von-Stein-Straße entdeckt. Der 82-Jährige und seine 80-jährige Ehefrau wiesen laut Polizeiangaben Zeichen „massiver Gewalteinwirkung“ auf.

Gegenwärtig ist die Kriminalpolizei Nordhausen, die von Spezialisten des Thüringer Landeskriminalamtes unterstützt wird, dabei, die Spuren am Tatort zu sichern.“ (Polizeibericht)

Die Polizei sucht mit Fährtenhunden nach dem oder den Tätern.

Noch könne nicht genau gesagt werden, wie genau geschehen war und wie das ältere Ehepaar gestorben ist. Doch ein Verbrechen ist sicher. Das Tatmotiv liegt jedoch noch im Unklaren.

Bisher ist völlig unklar, ob es sich um Mord oder Raubmord handelt.“ (Fränze Töpfer, Polizeisprecherin)

Die Kriminalpolizei Thüringen bittet um Hinweise unter Telefon 03631 / 960 und fragt: