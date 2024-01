Dr. Kirchner: „Welt“-Artikel über mRNA-Impfstoff „voll von falschen, irreführenden Behauptungen“

Am 22. Dezember veröffentlichte die „Welt“ ein Interview der Redakteurin Elke Bodderas mit der Arzneimittelforscherin Dr. Susanne Taupitz-Wagner. Er erschien unter dem Titel „Der Streit lenkt ab von den wahren Problemen beim mRNA-Impfstoff“.

Darin geht Taupitz-Wagner auf die durch den Hamburger Biologen Dr. Jürgen O. Kirchner initiierte Untersuchung von fünf versiegelten und gekühlten Chargen des COVID-19-mRNA-Impfstoffs Comirnaty von BioNTech/Pfizer ein.

Sie wurden auf DNA-Verunreinigungen im Labor der Magdeburger Mikrobiologin und Immunologin Prof. Dr. Brigitte König untersucht. Dabei wurde eine DNA-Verunreinigung über dem erlaubten Grenzwert in den Chargen festgestellt.

Nach der Veröffentlichung des Interviews mit Taupitz-Wagner in der „Welt“ fordert Kirchner von dem Springer-Medium die Veröffentlichung einer Gegendarstellung. Denn in den Augen von Kirchner sei der Interviewartikel „voll von falschen und irreführenden Behauptungen“, die geeignet seien, ihn zu diskreditieren.

„Es handelte sich nicht um ein Forschungsprojekt“

Kirchner und König sind im Interview nicht namentlich genannt. Doch aus dem Zusammenhang und der bisherigen Berichterstattung bei Epoch Times und anderen Medien ist klar, um wen es im „Welt“-Interview geht.

Kirchner beanstandet in seiner Gegendarstellung an die „Welt“, die Epoch Times vorliegt, dass es in dem Interview heißt, dass die Chargen des COVID-19-mRNA-Impfstoffs von einer „deutschen Gruppe“ untersucht worden seien.

Stattdessen müsse es laut Kirchner heißen, dass die Untersuchung von fünf deutschen Chargen des Comirnaty-Impfstoffs in seinem Auftrag durch das Labor MMD GmbH & Co. KG in Magdeburg unter Aufsicht von Frau Prof. Dr. Brigitte König durchgeführt worden seien.

Ziel der Untersuchung war die Erhebung von Daten, um bei Überschreitung des anzuwendenden DNA-Grenzwerts Strafanzeigen zu erstatten, so Kirchner.

Es handelte sich also nicht um ein Forschungsprojekt, sondern um eine einfache forensisch motivierte Auftragsanalyse.“

Biologe sieht eine „grobe Irreführung“

Die Verwendung der Ergebnisse der durch ihn in Auftrag gegebenen Untersuchung bei Prof. König durch die Medizinischer Behandlungsverbund GmbH (MBV) und die Bezugnahme auf von ihm angefertigte Dokumente geschahen ohne seine Kenntnis und Autorisierung, erklärt er in dem Schreiben an die „Welt“.

Weiter heißt es, dass die Bestimmung der enthaltenen Gesamt-DNA durch Prof. König per Qubit-Fluoreszenzmessung im Endprodukt stattfand.

„Die im Rahmen der offiziellen Chargenprüfung laut Behördendokumentation von BioNTech auf Wirkstoffebene durchgeführte DNA-Bestimmung erfolgte hingegen mit quantitativer PCR.“ Es handele sich also um zwei völlig verschiedene Messmethoden, so der Biologe.

Er kritisiert die Darstellung der „Welt“ im Interview, es seien bei der Untersuchung der fünf deutschen Chargen „irgendwelche anderen Ingredienzien“ als von BioNTech verwendet worden. Darin sieht er eine „grobe Irreführung“.

„Qubit-Messmethode sehr robust“

Im „Welt“-Interview heißt es wörtlich:

„Sie [Prof. König] versicherte auch, bei der DNA-Bestimmung nach einem validierten Verfahren gearbeitet zu haben, zum Teil allerdings mit anderen Ingredienzien, als BioNTech sie verwendet.“

Zudem kritisiert er die mutmaßliche Darstellung im „Welt“-Interview, dass die durch Prof. König verwendete Messmethode „sehr fehleranfällig“ sei.

So lautet die Antwort der Arzneimittelforscherin Taupitz-Wagner im „Welt“-Artikel auf die Frage der Redakteurin des Springer-Mediums:

„Welt: Sie halten die Untersuchung für unseriös? Wagner: Die Messung des DNA-Gehalts ist sehr fehleranfällig.“

Kirchner erklärt in der Gegendarstellung hingegen, dass die angewandte Qubit-Methode zur Bestimmung der Gesamt-DNA, anders als von der „Welt“ behauptet, nicht „sehr fehleranfällig“, sondern sehr robust sei.

„DNA-Gesamtgehalt durch Behörden errechnet“

„Sehr fehleranfällig ist hingegen die laut Behördendokumentation bei der von BioNTech durchgeführten DNA-Bestimmung auf Wirkstoffebene verwendete Methode der quantitativen PCR“, so Kirchner.

Laut Behördendokumentation sei nur das Vorhandensein von circa 0,9 Prozent der ursprünglich zugegebenen DNA-Matrizen gemessen worden. Der angebliche DNA-Gesamtgehalt sei zudem nur theoretisch errechnet, aber nicht gemessen worden, erklärt der Hamburger.

„Etwaige genomische DNA der Wirtsbakterien wurde [durch den Hersteller BioNTech/Pfizer] nicht systematisch erfasst, während die [durch Prof. König angewandte] Qubit-Methode auch diese berücksichtigt.“

„DNA und RNA können im Endprodukt bestimmt werden“

Taupitz-Wagner wird zudem im Welt-Artikel mit den Worten zitiert:

„Mindestens eine Fehlerquelle steht schon jetzt fest: Das Labor [von Prof. König] hat die Messung in den Impfstofffläschchen vorgenommen, also nachdem Nanocarrier [Lipid-Nanopartikel] hergestellt und andere Substanzen hinzugefügt wurden. Das verzerrt das Ergebnis stark, es macht es sogar unbrauchbar.“

Kirchner widerspricht dieser Darstellung in seiner Gegendarstellung: Die Behauptung, die von ihm veröffentlichten Ergebnisse zur Gesamt-DNA im Endprodukt von fünf Comirnaty-Chargen seien wegen der enthaltenen Lipid-Nanopartikel stark verzerrt und deshalb unbrauchbar, sei aufgrund der geringen Störanfälligkeit der Qubit-Fluoreszenzmessung falsch und entbehre jeglicher Grundlage.

Er begründet dies damit, dass Nukleinsäuren – also DNA und RNA – auch im Endprodukt mit der nötigen Aussagekraft bestimmt werden könne.

„Denn BioNTech war durch die Leitlinien des Europäischem Direktorats für die Qualität von Arzneimitteln (EDQM) vorgeschrieben, bei seiner verbindlich durchzuführenden Chargenprüfung im Endprodukt quantitative und qualitative RNA-Messungen durchzuführen.“

Daraus schlussfolgert Kirchner: „Wenn im Endprodukt die empfindliche RNA gemessen werden kann, dann gilt dies für die sehr viel stabilere DNA erst recht.“

„Welt macht irreführende Behauptung“

Im „Welt“ Artikel würde durch Taupitz-Wagner zudem „irreführend“ behauptet, die kanadische Publikation des Molekularvirologen Dr. David Jeremiah Speicher hätte bei unterschiedlichen Methoden der DNA-Bestimmung unterschiedliche Werte erhalten, so Kirchner weiter.

Damit unterstelle Taupitz-Wagner indirekt, die öffentlich gemachten Messungen von ihm [aus dem Labor von Prof. König] könnten allein wegen der Wahl einer anderen Methode der DNA-Bestimmung falsch sein, wirft Kirchner dem Springer-Medium vor.

Im Welt-Artikel wird Taupitz-Wagner mit den Worten zitiert:

Sie [eine kanadische Forschergruppe] kam mit verschiedenen Nachweismethoden auf extrem unterschiedliche DNA-Mengen im Impfstoff – sie lagen übrigens alle innerhalb der Grenzwerte [10 ng pro Dosis].

Tatsächlich, so Kirchner, würden die Ergebnisse der Forschergruppe um Speicher in der Publikation, beim Qubit-Messverfahren bei den untersuchten Comirnaty-Chargen die DNA-Grenzwertüberschreitungen zwischen dem 190- und 372-fachen pro Dosis liegen und nicht wie von der „Welt“ behauptet unter dem WHO-Grenzwert.

„Somit bestätigt die Studie von Speicher die bei den fünf deutschen Chargen durch Prof. König gefundenen DNA-Werte, die zwischen dem 83-fachen und 354-fachen DNA-Grenzwert pro Dosis lagen.“

„Speichers Angaben sind richtig“

Zudem habe Speicher, so Kirchner, in der Gegendarstellung, anders als von der „Welt“ suggeriert, die DNA-Mengen richtig angegeben.

In der Publikation (Grafik: „Figure 9“) angegebene Einheit sei, anders als von Taupitz-Wagner im „Welt“-Interview behauptet, mit μg (Mikrogramm) richtig bezeichnet, heißt es in der Gegendarstellung.

„Denn die gefundenen DNA-Verunreinigungen beim mRNA-Impfstoff „Comirnaty“ liegen zwischen 1.896 ng und 3.720 ng DNA pro Dosis und das sind umgerechnet 1,9 μg bis 3,7 μg DNA pro Dosis und damit genau das, was die Grafik [in der Studie von Speicher] richtig ausweist.“

Im Welt-Artikel wird Taupitz-Wagner mit den Worten zitiert:

„Bei einem solchen Ergebnis (…) wiederholt man die Messungen mehrfach (…) schon um auszuschließen, dass nicht eine Kommastelle oder eine Einheit verrutscht ist. Das ist übrigens in der Arbeit der kanadischen Gruppe des Genforschers Kevin McKernan passiert. Die Forscher hatten in allen Tabellen die Werte in Nanogramm angegeben, nur in einer Grafik tauchte urplötzlich ein Rest-DNA-Gehalt in Mikrogramm auf, wodurch sich die ganze Sache um drei Zehnerpotenzen verschob. Ein Tippfehler, wie ich vermute.“

Die „Welt“, so der Vorwurf des Biologen in der Gegendarstellung, habe mit der Veröffentlichung von Taupitz-Wagners Falschbehauptung zum Vorliegen einer fehlerhaften Einheit direkt in die Kernaussagen einer Publikation eingegriffen.

„Das wiederum hat die Validität der von mir öffentlich gemachten Daten zu den in fünf deutschen Chargen gefundenen DNA-Verunreinigungen in unzulässiger Weise untergraben.“

„Achtung vor der Wahrheit“

Für den Biologen kann sich die „Welt“ nicht darauf berufen, dass die „falschen Tatsachenbehauptungen“ im Rahmen eines Interviews durch die Arzneimittelforscherin Taupitz-Wagner geäußert wurden.

„Denn Sie sind verpflichtet, alle von Ihnen veröffentlichten Tatsachenbehauptungen darauf hin zu überprüfen, ob diese wirklich der Wahrheit entsprechen.“

Dieser Pflicht sei man entweder nicht nachgekommen oder man habe absichtlich falsche Tatsachen verbreiten wollen, um die Leser zu manipulieren, so der Vorwurf des Hamburgers.

In seinen Augen habe die „Welt“ massiv gegen die grundlegendsten Regeln des Deutschen Pressekodex verstoßen, „die Achtung vor der Wahrheit, die Wahrung der Menschenwürde und die wahrhaftige Unterrichtung der Öffentlichkeit.“

Eine Gegendarstellung der „Welt“ wurde bis zum Redaktionsschluss nicht veröffentlicht. Laut Kirchner gab es keine Reaktion der „Welt“ auf sein Schreiben.