Dresdner Studenten protestieren an Kunsthochschule gegen AfD-nahe Bibliothekarin

Der Einzug in den Meißener Kreistag missglückte der Chefbibliothekarin der Dresdner Kunsthochschule Barabara Lenk (parteilos). Doch scheint die Kandidatur der Bibliothekarin für die AfD so etwas wie eine Initialzündung für Studenten der Hochschule gewesen zu sein. Denn die Kunststudenten planen weitere Protestaktionen, um gegen die sogenannten „Neuen Rechten“ in der Stadt zu demonstrieren.