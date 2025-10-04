Logo Epoch Times

vor 29 Minuten

Polizei fasst Hobbydrohnenpilot am Frankfurter Flughafen

vor einer Stunde

Dobrindt will schnelle Asylverfahren und Dauer-Abschiebehaft

vor einer Stunde

Dutzende Gaza-Flotten-Teilnehmer abgeschoben - 14 Deutsche in Gewahrsam

vor 2 Stunden

Zehntausende bei Protesten in Georgien - Polizei setzt Tränengas ein

vor 2 Stunden

Drohnensichtungen München: Bundeswehr leistet Amtshilfe am Flughafen

vor 4 Stunden

Nordseeküste: Bundesamt warnt vor Sturmflut

vor 4 Stunden

Nach Restaurierung: Grab von Pharao Amenhotep III. im Tal der Könige eröffnet

vor 5 Stunden

Russell mit Rekordrunde zur Pole Position in Singapur

vor 5 Stunden

Schriftstellerin Herta Müller sieht Beginn eines neuen Antisemitismus

vor 6 Stunden

Vorwurf: Geschlagen, eingesperrt und nackt fotografierte Kinder in SOS Kinderdorf

Logo Epoch Times
Bundesregierung arbeitet an Lagebild

Drohnen-Alarm erster Fall für neuen Sicherheitsrat im Kanzleramt

Im Nationalen Sicherheitsrat wird offenbar als erstes über Drohnensichtungen beraten. Doch teilweise sei nicht einmal klar, ob es sich tatsächlich um Drohnen handelte oder um Kleinflugzeuge.

top-article-image

Der Nationale Sicherheitsrat tagt im Bundeskanzleramt.

Foto: via dts Nachrichtenagentur

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Die auffällige Häufung von Drohnensichtungen über Flughäfen, Häfen, Rüstungsbetrieben und Militäranlagen wird offenbar zum ersten großen Fall für den neu geschaffenen Nationalen Sicherheitsrat im Kanzleramt.
Der Krisenstab soll künftig die Arbeit aller Sicherheitsbehörden bündeln und befindet sich noch im Aufbau, wegen der aktuellen Lage soll aber bereits jetzt gehandelt werden, schreibt die „Bild am Sonntag“ unter Berufung auf eigene Informationen.
Mehr dazu
Nachrichtendienste und Polizei können laut „Bild“ eine russische Urheberschaft derzeit „weder bestätigen noch ausschließen“. Teilweise sei nicht einmal klar, ob es sich tatsächlich um Drohnen handelte oder um Kleinflugzeuge.
Die Bundesregierung arbeitet an einem einheitlichen Lagebild: Der Bundesnachrichtendienst sammelt Erkenntnisse aus Nachbarstaaten, das Bundesinnenministerium koordiniert sich mit Bundespolizei und Ländern, die Bundeswehr steuert eigene Informationen bei.
Aus Regierungskreisen hieß es laut „Bild“, die Vielzahl der Meldungen unterstreiche die Notwendigkeit des Sicherheitsrats, der in den kommenden Wochen seine Arbeit aufnehmen soll. (dts/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.