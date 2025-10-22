Logo Epoch Times

vor 10 Minuten

Thüringen: 51-Jährige schlägt Lokalpolitiker mit künstlichem Weihnachtsbaum

vor 26 Minuten

„Stadtbild“-Debatte wird zur Belastungsprobe für Koalition

vor 2 Stunden

Jugendlicher in Supermarkt erstochen: Neue Erkenntnisse zu Tatablauf

vor 2 Stunden

Angler in Polen fangen 3-Meter-Wels

vor 2 Stunden

Ukraine will mehr als 100 Kampfjets aus Schweden kaufen - wer bezahlt, ist offen

vor 3 Stunden

Kurz nach Louvre-Einbruch: Museumsdiebe entwenden Münzen in Langres

vor 3 Stunden

Halbleitermangel: VW warnt vor Produktionsstopps - Industrie und Regierung in Zugzwang

vor 3 Stunden

Es kommen wieder mehr Ukrainer nach Deutschland

vor 4 Stunden

Herbststurm bringt Sturmböen und Regen nach Deutschland

vor 4 Stunden

Bauministerin überarbeitet Sanierungsprogramm „Jung kauft Alt“

Logo Epoch Times
Tasche im Müll

Düsseldorfer Rheinbad: Stoff mit „minimal radioaktiver Strahlung“ entdeckt

Erste Hinweise klingen beunruhigend: An einem Düsseldorfer Freizeitbad rückt die Feuerwehr aus wegen befürchteter Gefahren durch chemische Stoffe. Was steckt dahinter?

top-article-image

Feuerwehrleute überprüfen eine Mülltonne.

Foto: David Young/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Bei einem Einsatz wegen möglicher Chemie-Gefahren hat die Feuerwehr am Düsseldorfer Rheinbad einen noch undefinierten Stoff „mit minimal radioaktiver Strahlung“ entdeckt. „Es besteht keine Gefahr – auch nicht im direkten Umfeld“, sagte Feuerwehrsprecher Alexander Vieten.
Ausgangspunkt der Untersuchungen sei eine in einem Mülleimer abgelegte Tasche, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen erfuhr. Eine Festnahme hatte es demnach bis zum Nachmittag nicht gegeben. Auch über Verletzte wurde nichts bekannt.

50 Einsatzkräfte und 20 Einsatzfahrzeuge

Vor Ort waren nach Beobachtungen von dpa-Reportern etwa 50 Einsatzkräfte auf dem Messeparkplatz am Rheinbad mit der Klärung der Lage beschäftigt. Unter den rund 20 Einsatzfahrzeugen waren auch spezielle Fahrzeuge für den Atemschutz.
Ein Auto wurde mit einem weißen Zelt abgedeckt. Die Polizei sperrte in einem Radius von rund 100 Metern das Gelände. Dabei handle es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme, sagte Vieten. In der Nähe des Autos war eine Dekontaminationsstraße aufgebaut.
Der noch immer in einem Mülleimer deponierte unbekannte Stoff soll in einem Bleibehälter und in Wasser isoliert werden. Auch das seien reine Vorsichtsmaßnahmen. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.