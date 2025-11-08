Logo Epoch Times

Digitalisierung stockt

E-Patientenakte - Hausärzte kritisieren technische Umsetzung

Gesundheitsdaten wie Befunde und Laborwerte müssen seit dem 1. Oktober auch in digitale Akten geladen werden. Hausärzte halten das System nicht für ausgereift.

Der Hausärztinnen- und Hausärzteverband findet die elektronische Patientenakte gut, bemängelt aber die technische Umsetzung. (Symbolbild)

Foto: Rolf Vennenbernd/dpa-Pool/dpa

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Die Hausärzte hadern weiter mit der elektronischen Patientenakte. „Für die Idee gebe ich die Note „sehr gut“, für die Ausführung durch die Krankenkassen, die Industrie und die Digitalagentur Gematik die Note „mangelhaft““, sagte die Vorsitzende des Hausärztinnen- und Hausärzteverbands, Nicola Buhlinger-Göpfarth, der „Rheinischen Post“ (Samstag). „Drei Viertel der Praxen berichten in einer Umfrage der Kassenärztlichen Bundesvereinigung von technischen Problemen in den letzten Monaten. So zerstört man Vertrauen.“
Seit dem 1. Oktober sind Gesundheitseinrichtungen verpflichtet, wichtige Daten wie Befunde oder Laborwerte in die E-Akten einzustellen. Sie können Patienten ein Leben lang begleiten und sollen zu besseren Behandlungen beitragen.

Falsche Diagnosen in den Akten „kein Massenproblem“

Buhlinger-Göpfarth wies Vorwürfe zurück, dass die Patientenakten (ePA) massenhaft falsche Diagnose enthielten: „Wir Ärzte versorgen über 500 Millionen Fälle pro Jahr in unseren Praxen, da sind bestimmt in Einzelfällen Diagnosen auch mal falsch eingegeben oder veraltet“, sagte sie. „Mehr Transparenz durch die ePA ist da gut. Aber das ist doch kein Massenproblem.“
Von der Bundesregierung wünscht sich die Verbandschefin die schnelle Einführung eines Hausarzt-Systems: „Unser Vorschlag: Wer zuerst zum Hausarzt geht, bekommt, wenn nötig, schneller einen Termin beim Facharzt. Das ist ein guter Anreiz“, sagte sie. (dpa/red)

