Eisregen bei Alsfeld, Busverkehr in Münster eingestellt und andere Probleme auf den Straßen

Der erste Eisregen fiel bereits am Samstagabend in Teilen Nordrhein-Westfalens und sorgte für spiegelglatte Straßen. In Niedersachsen gab es vereinzelt erste Schneeverwehungen. Heftige Schneefälle führten in Thüringen vielerorts zu Unfällen.

Vor allem in Hessen rund um Alsfeld gab es Eisregen. Auf der A4 zwischen Erfurt und Weimar blieben an einer Steigung vor dem Rastplatz Willroder Forst dutzende LKW liegen und standen quer. Auch auf der A71 bei Ilmenau hingen LKW an leichten Steigungen.

In NRW gab es ebenfalls am Samstagabend die ersten Unfälle wegen Straßenglätte auf den Autobahnen, so beispielsweise auf der A2 bei Recklinghausen-Süd. In Niedersachsen musste die B213 zwischen Abzweig nach Nordhorn und Klausheide in beiden Richtungen nach einem schweren Unfall gesperrt werden.

Bis in die Nacht zum Montag rechnen die Meteorologen mit viel Schnee. In der nördlichen Mitte Deutschlands sei mit 15 bis 40 Zentimeter Neuschnee und Schneeverwehungen bis über einen Meter zu rechnen, hieß es beim Deutschen Wetterdienst (DWD). In Nordrhein-Westfalen erwarteten die Meteorologen am Sonntag auch bei Tageseinbruch weiter mit starken Schneefällen und gefährlichem Eisregen.

Auch im Süden Niedersachsens begann es am späten Samstagabend wie angekündigt heftiger zu schneien. Hinzu kam frischer bis starker Ostwind und stürmische Böen bis 75 km/h. Die erste Hälfte der Nacht zum Sonntag ist für die Autobahnpolizeien in Niedersachsen relativ ruhig verlaufen. Auf der A 30 stürzte am Morgen bei Schüttorf ein Lastwagen auf glatter Straße um, der Abschnitt wurde in Fahrtrichtung Osten gesperrt.

Die Stadt Münster stellte den Busverkehr am Sonntagmorgen komplett ein. Die Polizei in NRW meldete bislang 222 Unfälle im Straßenverkehr, zwei Menschen wurden schwer und 26 leicht verletzt.

In einem Streifen vom Münsterland bis nach Sachsen-Anhalt meldete der DWD am Sonntagmorgen starke Schneeverwehungen sowie Schneefälle und Schneeverwehungen von Nordrhein-Westfalen bis nach Sachsen. Der DWD warnte für die Nacht auf Sonntag bis Montag vor Schnee mit starken bis extremen Schneeverwehungen über der Mitte Deutschlands.

Deutsche Bahn warnt vor Zugausfällen

Die Bahn warnte vor möglichen Zugausfällen. Vorsorglich wurden bereits von Samstag bis Sonntag alle Fernverkehrszüge zwischen Hamburg und Kiel, Hamburg und Lübeck sowie zwischen Hamburg und Westerland gestrichen.

Ebenfalls von den Anpassungen betroffen war die Verbindung zwischen Hamburg und Rostock/Stralsund/Binz. Auch im Regionalverkehr war mit Beeinträchtigungen zu rechnen. In Niedersachsen gab es in der Nacht auf mehrere Zugausfälle.

Bekannt wurden Ausfälle bei den Regionalbahnen zwischen Münster und Recklinghausen und den S-Bahnen zwischen Dortmund und Hagen. Die private Eurobahn meldete mehrere Zugausfälle vor allem rund um Münster, Bielefeld und Paderborn.

Im Süden ist es milder

Ganz anders zeigte sich das Wetter am Samstag hingegen im Süden, wo die Menschen deutlich mildere Temperaturen erwarten. Während über der Mitte Deutschlands Kaltluft arktischen Ursprungs liegt, lenken Tiefdruckgebiete über Westeuropa laut DWD sehr milde Luft nach Bayern und Baden-Württemberg.

Ein DWD-Sprecher verwies dabei kürzlich auf den sogenannten Polarwirbel-Split. Normalerweise bewegt sich dieser Luftwirbel kreisförmig direkt über der Region des Nordpols – daher auch der Name. Der Wirbel verstärkt sich regelmäßig im Winter, wenn kein Sonnenlicht die Atmosphäre dort erwärmen kann und diese sich zunehmend abkühlt, was zu einem Druckabfall in der Höhe führt. Kommt es zu einem „Ausbruch“, teilt sich der Wirbel und kann sich verlagern. „So einen Ausbruch gibt es immer wieder mal – aber diesmal erwischt es uns voll“, sagte der Experte.

In Teilen Nordrhein-Westfalens, Niedersachsens und Sachsen-Anhalts galt am Samstag die höchste Warnstufe des DWD. Am Alpenrand gab es Warnungen vor schweren Sturmböen, im Norden und der Mitte vor Sturm- und Windböen. Im Vorfeld hatten Meteorologen von einem „denkwürdigen Ereignis mit Seltenheitswert“ – und Vergleiche zum Winter 1978/79 gezogen, als bei einer Schneekatastrophe in Norddeutschland das Verkehrs-, Versorgungs- und Kommunikationsnetz zusammenbrach. (dpa)