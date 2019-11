Eklat im Abgeordnetenhaus: Wahl der „radikal-linken Verfassungsrichterin“ Kreck gescheitert

Die 38-Jährige hat nach der „BZ“ vorliegenden Unterlagen sowohl ein Studium der Sozialwissenschaften als auch das Studium der „Gender Studies“ abgebrochen. Ihr zweites Staatsexamen hat sie erst vor zwei Jahren am Kammergericht Berlin gemacht. Seit Oktober ist die Linken-Politikerin Professorin an einer Evangelischen Hochschule. (sua)

Wäre die Abstimmung in „die Vollen“ gegangen und anders verlaufen, wäre das Amt der Richterin für das Landesverfassungsgericht Berlin für sieben Jahre mit einer Richterin besetzt worden, die laut „BZ“ für sozialistische Medien schreibt und auf dem Marxismus-Kongress als Rednerin auftritt. Kreck berät ihre Partei übrigens in puncto Migrationspolitik. Ihre Promotion handelte über „Exclusion/Inklusion von Umweltflüchtlingen“ .

In einem am 14. Januar 2018 erschienen Interview im „Marx21“ hatte Kreck noch betont: „Wir haben die AfD im Bundestag. Da können wir nicht sagen, wir schreiben höchstens mal eine Vision auf und stellen uns dem ansonsten nicht entgegen. Wir müssen in die Vollen gehen und formulieren, was wir wollen und was wir nicht wollen.“

Die Parteien wollten sich ursprünglich gegenseitig bei der Wahl ihrer Kandidaten unterstützen. Auf die Nachfrage, ob es Probleme mit der Linken-Kandidaten geben würde, sei von der CDU keine Antwort gekommen, so Wolf. Er wirft der CDU „eine Verletzung der demokratischen Umgangsformen“ vor. Das Abstimmungsergebnis zeugt nun davon, dass es doch erhebliche Zweifel gegeben haben dürfte. Wolf betonte: „Das ist in der Tat eine Schande. Und das wird auch für die weitere Zusammenarbeit hier im Abgeordnetenhaus Konsequenzen haben.“

Wenn sich Parteien nicht an interne Absprachen halten, kann das für heftige Diskussionen sorgen. So geschah es auch bei der Richterwahl für das Berliner Verfassungsgericht.

