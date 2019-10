Emnid: SPD rutscht erstmals seit August wieder hinter AfD

Die SPD ist in einer Umfrage erstmals seit dem 3. August wieder hinter die AfD gerutscht. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich für die „Bild am Sonntag“ erhebt, verliert die SPD einen Prozentpunkt und kommt nur noch auf 14 Prozent. Die AfD erhält wie in der Vorwoche 15 Prozent.

Die Union gewinnt einen Prozentpunkt hinzu und erreicht 28 Prozent. Auf Platz zwei folgen die Grünen, die sich in der fünften Woche in Folge bei 21 Prozent behaupten.

Die FDP büßt einen Prozentpunkt ein und landet bei 7 Prozent. Keine Veränderungen gibt es bei der Linken, die weiterhin auf 8 Prozent der Stimmen kommt. Die sonstigen Parteien legen um einen Prozentpunkt zu auf 7 Prozent.

Befragt wurden insgesamt 1.916 Menschen im Zeitraum vom 22. bis 9. Oktober 2019. Frage: „Welche Partei würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären?“ (afp/dts)