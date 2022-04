Endgültiges amtliches Ergebnis bestätigt Wahlausgang im Saarland

Zehn Tage nach der Landtagswahl im Saarland hat der Landeswahlausschuss das endgültige amtliche Ergebnis festgestellt und damit die vorläufigen Zahlen bestätigt. Die SPD holte mit 43,5 Prozent die absolute Mehrheit, neben ihr sind nur die CDU mit 28,5 Prozent und die AfD mit 5,7 Prozent im Saarbrücker Landtag vertreten, wie die Landeswahlleitung am Mittwoch mitteilte. Die Grünen scheiterten mit 4,99502 Prozent knapp an der Fünfprozenthürde.

Auch die Prozentwerte für die FDP von 4,8 Prozent und der Linken von 2,6 Prozent bestätigten sich nun endgültig. Es hätten sich keine Änderungen bei der Sitzverteilung ergeben. Zudem gebe es auch keine Bedenken, die eine Nachzählung veranlassen könnten, teilte die Landeswahlleitung weiter mit.

Nach der Wahl steht das Saarland vor einem Machtwechsel. Der bisherige Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) wird das Amt voraussichtlich an seine bisherige Stellvertreterin Anke Rehlinger (SPD) abgeben, die eine Alleinregierung bilden will. Am 25. April kommt der neu gewählte Landtag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Dann könnte Rehlinger gewählt werden. (afp/dl)