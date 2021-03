Endgültiges Ergebnis der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz

Rheinland-Pfalz-Ministerpräsident und Spitzenkandidat der Sozialdemokratischen Partei (SPD) Malu Dreyer (C) und Spitzenkandidat der konservativen CDU-Partei Deutschlands für Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz Christian Baldauf (L) nehmen nach den Ergebnissen der Ausgangswahl an einem Fernsehgespräch teil. Foto: ARMANDO BABANI / AFP über Getty Images