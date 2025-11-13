Enkel von Bertelsmann-Unternehmer Mohn soll Chefposten in Medienkonzern übernehmen

Beim Bertelsmann-Konzern soll nach mehr als 40 Jahren wieder ein Mitglied der Gründerfamilie Mohn den Chefposten übernehmen.

Thomas Coesfeld, Enkel von Reinhard Mohn, der das Verlagshaus Bertelsmann in der Nachkriegszeit zu einem internationalen Medienkonzern gemacht hatte, soll den Vorsitz im Konzernvorstand übernehmen, wie der Aufsichtsrat am Donnerstag entschied.

Der Vertrag des derzeitigen Bertelsmann-Chefs Thomas Rabe läuft demnach am 31. Dezember 2026 aus.

Der 35-jährige Coesfeld ist seit 2024 Mitglied im Bertelsmann-Vorstand und leitet derzeit das Musikgeschäft BMG. Auch sein drei Jahre älterer Bruder Carsten sitzt im Konzernvorstand.

Thomas Coesfeld bringe „alle Voraussetzungen mit, um Bertelsmann erfolgreich zu führen und die Kontinuität des Unternehmens zu sichern“, erklärte Christoph Mohn, Aufsichtsratschef und Onkel der beiden Brüder.

Bertelsmann wurde 1835 in Gütersloh gegründet und wird nach wie vor von der Familie Mohn kontrolliert, die die Mehrheit des Kapitals hält. Der Konzern erzielte 2024 einen Umsatz von fast 19 Milliarden Euro.

Reinhard Mohn war bis 1981 Vorstandsvorsitzender und wechselte dann in den Aufsichtsrat. 2009 starb er im Alter von 88 Jahren.

Mit Coesfeld und seinem Team „wird die Leitung von Bertelsmann in guten Händen sein“, erklärte Rabe, der seit 2012 den Konzern leitet und 2019 auch die Geschäftsführung der Tochtergesellschaft RTL übernahm.

Den Posten bei RTL soll den Angaben nach ab Mai 2026 der Franzose Clément Schwebig besetzen.(afp/red)