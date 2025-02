Entführung von 16-Jähriger aus Erfurt: Vater und Tochter in Prag gestoppt

Ermittler aus Deutschland und Tschechien haben gemeinsam die Entführung einer 16-Jährigen aus Erfurt durch ihren Vater beendet. Die Jugendliche und ihr Vater seien am Sonntag auf dem Flughafen der tschechischen Hauptstadt Prag gestoppt worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Erfurt mit. Der Vater wurde festgenommen. Die Tochter nahmen die Beamten den Angaben zufolge in Obhut.

In Erfurt sei wenig später zudem ein mutmaßlicher Mittäter des Vaters von Polizisten festgenommen worden, teilten die Ermittler in der thüringischen Landeshauptstadt am Sonntag mit. Die Jugendliche und ihre Familie stammen demnach aus Syrien. Ermittelt wird unter anderem wegen Freiheitsberaubung.

Entführung in sozialen Netzwerken verbreitet

Bereits am Samstag wurden nach ihren Angaben zwei europäische Haftbefehle gegen den Vater und seinen mutmaßlichen Mittäter erlassen. Wie die Polizei in Erfurt am Sonntag mitteilte, ging es der Jugendlichen gut. „Sie ist wohlauf“, hieß es in einer Mitteilung der Beamten. Details zu dem Fall wollten die Behörden wegen der laufenden Ermittlungen nicht nennen.

Die Entführung hatte sich am Freitag in der Erfurter Innenstadt ereignet und war unter anderem durch ein Video dokumentiert worden, das sich in sozialen Netzwerken verbreitete. Die Polizei nahm Ermittlungen auf, auch Zielfahnder des Landeskriminalamts Thüringen waren beteiligt.

Informationen der „Bild“ zufolge wollte sich der Vater mit seiner Tochter in den Libanon absetzen. Das Land grenzt an Syrien. Dem „Bild“-Bericht zufolge sollte es sich bei dem mutmaßlichen Mittäter um einen Sohn des Vaters handeln. (afp/red)