Erste Stadt in Bayern schließt alle Schulen – Söder: Wir gehen den bayrischen nicht den schwedischen Weg

Insgesamt sind damit alle sechs Schulen der Stadt und der dazugehörigen Stadtteile bis (zunächst) einschließlich Mittwoch geschlossen. Gleiches gilt für die drei Kindergärten. „Unser größtes Anliegen war es, derartige Schritte zu vermeiden, allerdings muss nun die Sicherheit und der Schutz aller Bürger und Bürgerinnen oberste Priorität haben“, sagte Bürgermeister Thomas Helbling.

Außerdem herrscht ab dem heutigen Dienstag bis zunächst einschließlich Mittwoch ein Besuchsverbot in den Altenheimen in Bad Königshofen.

Söder verkündet neue Strategie wegen vermehrter Corona-Testfälle

Zum Auftakt der Pressekonferenz am Dienstag warnte Bayerns Ministerpräsident vor einer hohen Zahl junger Infizierter (positiv Getesteter) in München. Zwar gebe es keinen großen Anstieg in den Krankenhäusern, jedoch müsse das Coronavirus weiter eingedämmt werden.

Es bestehe die Gefahr, dass das Virus wieder ältere Generationen befällt. Es wird „keine schwedische Strategie“ geben, sondern eine „bayerische“, um einen zweiten „Generallockdown“ zu vermeiden, so Söder weiter.

Tradition und Lebensfreude gehören in Bayern dazu und sind Teil der „bayerischen DNA“, sagt Söder. Man müsse auf „professionelle Veranstalter“, wie beispielsweise Wirte setzen, die geeignete Konzepte gegen die Ausbreitung des Coronavirus haben. „Weder Stadt noch Staat“ seien Schuld an einer Infektion. Man müsse nicht nur mit Regeln, sondern mit Vernunft steuern.

Maskenpflicht in Schulen und Kitas solange die Werte hoch sind

Laut Söder sollen Schule und Arbeit möglichst normal weitergehen und mahnte gleichzeitig die Jüngeren zu mehr Vorsicht, um die Älteren zu schützen. Die Maßnahmen sollen vor allem regional und lokal angeordnet werden. Schnelles Testen sei wichtig, um festzustellen, ob Ausbrüche kontrollierbar sind oder nicht. Vor allem in München sei das schwer.

Bei einer 7-Tage-Inzidenz von mindestens 35 soll die Maskepflicht im Unterricht künftig Pflicht bleiben. Bei einem Wert von 50 auch in Grundschulen. Mit einem „Lüftungsprogramm“ von fünfzig Millionen Euro will Söder die Durchlüftung in Schulen und Kitas verbessern.

Für den UEFA Supercup am Donnerstag verweist Söder auf die UEFA als Ansprechpartner. Der Ministerpräsident Bayerns kündigt ebenfalls eine zusätzliche Finanzierung des Gesundheitsdienstes und Kontrollen durch die Polizei an. Söder erteilt dem traditionellen Neujahrsempfang eine Absage.

Markus Söder kündigt zudem eine Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen an. Außerdem werde es nächtliche Alkoholverbote in München und Würzburg sowie Ausgangssperren geben. Bei Nichteinhaltung drohen heftige Bußgelder.

Private Treffen sind auf maximal fünf Personen und zwei verschiedene Haushalte beschränkt. (nh)