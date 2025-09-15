Logo Epoch Times

Zollgewerkschaft gegen Päckchensteuer auf Billigimporte

Ab heute Kontrollen bei Biotonnen: Das kann teuer werden

Schiffbau: Rheinmetall übernimmt Militärsparte von Lürssen

Noch bis Nachmittag: Störungen im Bahnverkehr Hannover-Berlin

Knöllchen in Heidelberg: Erstes Scan-Auto gegen Parksünder unterwegs

Neuer Schutz gegen Drohnen: „Himmelsfestung" und Abfangdrohnen

Volksbanken öffnen sich für Bitcoin und Co.

Arabisch-islamischer Gipfel in Katar berät über Israels Angriff

Spanien: Letzte Vuelta-Etappe wegen Protesten abgebrochen

Vor Gerichtsverhandlung: Zehntausende Türken demonstrieren für oppositionelle CHP

Keine Sturmflut erwartet

Erster Herbststurm des Jahres erreicht Küsten

Der erste Herbststurm des Jahres erreicht den Norden. Orkanartige Böen sind an der Nordseeküste nicht ausgeschlossen. Ungewöhnlich ist das Wetter für diese Jahreszeit nicht.

Der erste Herbststurm des Jahres zieht über die Nordsee.

Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Daniel Bockwoldt

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Der erste Herbststurm des Jahres erreicht den Norden. Es sei ein zweitägiges Geschehen mit einer Pause in der Nacht, sagte der Meteorologe Lutz Beckebanze vom Deutschen Wetterdienst (DWD).
So einen Sturm habe es in diesem noch jungen Herbst noch nicht gegeben. Ungewöhnlich ist das Wetter für diese Jahreszeit laut den Meteorologen nicht.
Es ist nicht ausgeschlossen, dass es an der Nordsee schwere oder orkanartige Böen mit bis zu 105 Kilometern pro Stunde (Windstärke 11) gibt.

Keine Sturmflut erwartet

Eine Sturmflut wird an der Nordseeküste nicht erwartet. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie teilte mit, dass das Abend-Hochwasser und das Nacht-Hochwasser an der ostfriesischen Küste, im Weser- und Elbegebiet etwa zwei bis vier Dezimeter höher und an der nordfriesischen Küste etwa einen dreiviertel Meter höher als das mittlere Hochwasser sein würden.
Von einer Sturmflut wird an der Nordsee gesprochen, wenn die Flut um mindestens 1,5 Meter über den mittleren Hochwasserstand steigt. Mit größeren Schäden ist erst bei sehr viel höheren Wasserständen zu rechnen. (dpa/red)

