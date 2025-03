Erstochener Mann in Kassel – zwei Verdächtige in Untersuchungshaft

Ein Mann und eine Frau, die im hessischen Kassel am 20. März einen 44-Jährigen auf offener Straße erstochen haben sollen, sitzen in Untersuchungshaft. Die Ermittler werfen dem 37-Jährigen und der 28-Jährigen vorsätzlichen Totschlag vor, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sie sollen dem Mann in Tötungsabsicht Stich- und Schnittverletzungen zugefügt haben.

Ein Fahrradfahrer hatte den leblosen 44-Jährigen in der Nacht zum Donnerstag auf der Straße im Stadtteil Rohenditmold liegend gefunden. Die Leiche wies Stich- und Schnittverletzungen auf. Ein Notarzt stellte den Tod fest. Nahe dem Fundort wurde zunächst ein anderer 37-Jähriger festgenommen. Ein dringender Tatverdacht gegen ihn erhärtete sich aber nicht, so dass er wieder entlassen wurde.

Stattdessen wurden die beiden Verdächtigen identifiziert und nach einer Öffentlichkeitsfahndung am Freitag in Melsungen festgenommen. Sie sollen das Opfer persönlich gekannt haben. Die Hintergründe der Tat waren weiter unklar.

Ob die beiden auch für ein weiteres Tötungsdelikt in Kassel am Donnerstag verantwortlich sind, wurde ermittelt. Rettungskräfte waren am Donnerstagnachmittag zu einer Wohnung im Stadtteil Kirchditmold gerufen worden. Dort fanden sie einen erstochenen 51-Jährigen. Auch hier waren die Hintergründe weiter unklar. (afp/red)