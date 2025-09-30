45,8 Millionen Menschen sind erwerbstätig - etwas weniger zuvor

Im August 2025 waren rund 45,8 Millionen Menschen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes ging die Zahl der Erwerbstätigen damit saisonbereinigt geringfügig gegenüber dem Vormonat zurück (-8.000 Personen; 0,0 Prozent). Im Juli 2025 war die Erwerbstätigkeit im Vormonatsvergleich minimal um 4.000 Personen angestiegen.

Nicht saisonbereinigt nahm die Zahl der Erwerbstätigen im August 2025 gegenüber Juli 2025 um 33.000 Personen (-0,1 Prozent) ab. Dies bestätigt den negativen August-Durchschnitt der Jahre 2023 und 2024 (-28.000 Personen; -0,1 Prozent).

Im Vorjahresvergleich gegenüber August 2024 blieb die Zahl der Erwerbstätigen im August 2025 praktisch konstant (+3.000 Personen oder 0,0 Prozent). Die Beschäftigung lag damit im vierten Monat in Folge auf dem Vorjahresniveau (Mai bis Juli 2025: ebenfalls 0,0 Prozent zum Vorjahresmonat).

„Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung nehmen allein aus saisonalen Gründen im September ab. Dem Arbeitsmarkt fehlen weiterhin die notwendigen Impulse für eine kräftigere Belebung“, sagte die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles.

Im September sinkt die Arbeitslosigkeit üblicherweise leicht. Unter anderem endet die Sommerpause, die in einigen Branchen zu weniger Beschäftigung führt. Außerdem treten viele junge Leute in dieser Zeit des Jahres ihre Ausbildungen an und fallen somit aus der Statistik.

1,79 Millionen Menschen offiziell erwerbslos

Im August 2025 waren nach Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung 1,79 Millionen Personen erwerbslos. Das waren 146.000 Personen oder 8,9 Prozent mehr als im August 2024. Die Erwerbslosenquote stieg auf 4,0 Prozent und zeigte damit im Vergleich zum Vorjahresmonat einen Anstieg um 0,3 Prozentpunkte (August 2024: 3,7 Prozent).

Bereinigt um saisonale und irreguläre Effekte war die Erwerbslosenzahl im August 2025 mit 1,66 Millionen Personen geringfügig höher als im Juli 2025 (+3.000 Personen; +0,2 Prozent). Die bereinigte Erwerbslosenquote lag im Vergleich zum Vormonat unverändert bei 3,7 Prozent, so das Bundesamt.

Die Kurzarbeit blieb weitgehend stabil. Nach aktuellen Daten wurde vom 1. bis einschließlich 24. September für 36.000 Personen konjunkturelle Kurzarbeit angezeigt. Aktuelle Daten zur tatsächlichen Inanspruchnahme stehen bis Juli 2025 zur Verfügung. In diesem Monat wurde nach vorläufigen hochgerechneten Daten für 199.000 Beschäftigte konjunkturelles Kurzarbeitergeld gezahlt. Das waren 4.000 weniger als im Vormonat, aber 5.000 mehr als im Juli des Vorjahres.

Arbeitslosenquote sinkt auf 6,3 Prozent

Die Zahl der Arbeitslosen ging im Vergleich zum August um 70.000 auf 2,955 Millionen zurück, wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 6,3 Prozent.

Die Herbstbelebung des Arbeitsmarktes falle somit bislang schwach aus, erklärte die BA-Vorsitzende Andrea Nahles. Im August war die Zahl der Arbeitslosen erstmals seit mehr als zehn Jahren über drei Millionen gestiegen.

„Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung nehmen allein aus saisonalen Gründen im September ab“, erklärte Nahles.„Dem Arbeitsmarkt fehlen weiterhin die notwendigen Impulse für eine kräftigere Belebung.“

Verglichen mit dem Vorjahresmonat stieg die Zahl der Arbeitslosen um 148.000. Die Arbeitslosenquote hatte im September 2024 bei 6,0 Prozent gelegen. Die Zahl der Arbeitslosengeldempfänger stieg im Vorjahresvergleich laut BA-Hochrechnungen deutlich um 117.000 auf knapp über eine Million.

Weniger offene Arbeitsstellen

Die Zahl der bei der BA gemeldeten offenen Arbeitsstellen sank derweil im Jahresvergleich um 66.000 auf 630.000. Der BA-Stellenindex, der die Nachfrage nach Personal in Deutschland abbildet, blieb im September 2025 unverändert bei 98 Punkten. Im Vergleich zum Vorjahresmonat fällt der Indikator neun Punkte geringer aus.

Arbeitslosenquote und Erwerbslosenquote unterscheiden sich vorwiegend durch Definition und Erhebungsmethode. Die Arbeitslosenquote basiert auf der Zahl der bei der Bundesagentur für Arbeit registrierten Arbeitslosen.

Die Erwerbslosenquote wird nach internationalen ILO-Kritierien per Umfrage erhoben. Zu den Kriterien gehört unter anderem das Alter (15–74 Jahre), eine aktive Arbeitssuche seit vier Wochen und eine Arbeit weniger als eine Stunde pro Woche. Nicht jeder Erwerbslose laut ILO ist bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldet. (dts/afp/dts/red)