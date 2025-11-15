Logo Epoch Times

vor 28 Minuten

Preis für Verständigung und Toleranz verliehen

vor 43 Minuten

Los Angeles: Winterstürme in Südkalifornien - Warnung vor Sturzfluten

vor 2 Stunden

Möglicher Tornado: Britische Touristin gestorben - mehrere Verletzte in Portugal

vor 2 Stunden

Mit Beweislastumkehr: CDU Berlin beschließt Sofortprogramm gegen Organisierte Kriminalität

vor 2 Stunden

Merz ruft Junge Union zu Kompromiss in Rentenstreit auf

vor 3 Stunden

Kretschmer: „Russland muss perspektivisch wieder Handelspartner sein“

vor 4 Stunden

Raubüberfall in Frankreich: Schmuck im Wert von bis zu einer Million Euro erbeutet

vor 4 Stunden

Ukraine: Umbau im Energiesektor - Regierungschefin für schärfere Kontrolle von Staatsbetrieben

vor 4 Stunden

Explosionen: Mehr als 20 Verletzte in Industriegebiet in Argentinien

vor 4 Stunden

Affen in Plastiknetzen: Mutmaßliche Schmuggler gestoppt

Logo Epoch Times
Wettervorhersage

Es kommt Polarluft: Erster Schnee zu Wochenbeginn

In der Nacht zu Montag könnte es weiß werden. Der Wetterdienst erwartet aber nur ein „sehr zaghaftes Winterintermezzo“.

top-article-image

Erstmal ist Schmuddelwetter angesagt.

Foto: Christian Charisius/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Der Winter steht vor der Türe, die ersten weißen Flocken könnten Montagfrüh vom Himmel fallen. Der Deutsche Wetterdienst erwartet nur ein „sehr zaghaftes Winterintermezzo“, wie Meteorologe Martin Jonas sagt.
Noch am Freitag war gefühlt Sommer. Meteorologen meldeten einen Spitzenwert von 22 Grad im oberbayerischen Bad Kohlgrub. Über eine „Kaltluftautobahn“ strömt Polarluft nach Deutschland, wie Jonas es nennt.
Am Sonntag bleibt es in der Südhälfte wohl trocken, mitunter zeigt sich auch die Sonne. „Dem Sonntagsausflug steht dort nichts im Wege.“ Über der Nordhälfte dagegen regnet es.
Mehr dazu
Der Regen greift allmählich in die Mitte aus, während es von der Nordsee her freundlicher wird, bevor zum Abend erneut Schauer aufziehen. „Mit anderen Worten: Wer nach draußen will, sollte sich entsprechend kleiden.“

„Schietwetter“

In der Nacht zum Montag gibt es dann im Süden viel Regen, in Hochlagen auch die ersten Schneeflocken, im Norden Schauer, an den Küsten kräftigen Wind mit Sturmböen.
„Eine ebenso kurze wie vielerorts zutreffende Bezeichnung könnte da ‚Schmuddelwetter‘ oder ‚Schietwetter‘ sein“, fasst der Meteorologe zusammen.
„Man muss kein Prophet sein, um vorauszusagen, dass dann die ersten Schneebilder die Runde machen dürften“, sagt Jonas über den Montagmorgen. Motive gebe es nicht nur aus den Alpen, auch in den Hochlagen der Mittelgebirge könne sich eine dünne Schneedecke ausbilden. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.