„Es war ein Anschlag“: Chrupallas Pressekonferenz zu Ingolstadt-Geschehnissen (Video)

Trotz aller möglicher Spekulationen über den Vorfall auf der Wahlkampfveranstaltung in Ingolstadt bestätigt der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla seine Angaben.

Tino Chrupalla fasst sich an den Oberarm. Plötzlich körperliche Probleme. Der Politiker gibt den anwesenden BKA-Beamten noch einen Hinweis auf zwei junge Männer in Schwarz. Dann bricht er zusammen, wird von Personenschützern gestützt zum Polizeibus gebracht. Von dort geht es weiter in einen Krankenwagen, der mit Blaulicht und Martinshorn in die Klinik rast. Das ist im Grunde genommen der Vorfall aus Sicht des AfD-Bundesvorsitzenden Tino Chrupalla und im Weiteren von Beobachtern des Geschehens.

Chrupalla: „Es gab einen Anschlag auf meine Person“

Während Medien und Behörden in ihren Meldungen die Angelegenheit offensichtlich verharmlosen, bleibt Chrupalla bei seiner Darstellung der Dinge. Er kündigte zudem an, weitere medizinische Ergebnisse vorstellen zu wollen, schreibt das ZDF. Eine von Chrupalla veranlasste pathologische Begutachtung mit Gewebeprobe habe sowohl eine Einstichstelle ergeben, als auch, „dass es einen Vorfall gab, beziehungsweise, dass es einen Anschlag auf meine Person gab“.

Marketing-Cookies zustimmen An dieser Stelle wird ein Video von Youtube angezeigt. Bitte akzeptieren Sie mit einem Klick auf den folgenden Button die Marketing-Cookies, um das Video anzusehen.

Von einem „Skandal“ sprach der AfD-Vorsitzende hinsichtlich der Bekanntgabe von selbst ihm unbekannten Blutwerten durch die Staatsanwaltschaft Ingolstadt. Chrupalla habe dies erst aus der Tagesschau erfahren. Man habe die Staatsanwaltschaft deshalb „abgemahnt“, hieß es.

Von den Behörden wurde über die Blutproben unter anderem berichtet, dass eine „Aufnahme von Schmerzmitteln im therapeutischen Bereich nachgewiesen“ worden sei. Hinweise auf weitere relevante Substanzen hätten sich jedoch aus dem Untersuchungsbefund der Ärzte in Ingolstadt nicht ergeben. Gleichwohl wurde im Befund ein „Nadelstich re. Oberarm im Bereich M. deltoideus“ festgehalten, so die Staatsanwaltschaft Ingolstadt in einem Statement.

In einem Beitrag der „Jungen Freiheit“ über den der Redaktion vorliegenden vorläufigen medizinischen Abschlussbericht des Klinikums Ingolstadt wird zitiert: „Herr Chrupalla wurde am 04.10.2023 nach einer intramuskulären Injektion mit einer unklaren Substanz zur weiteren Überwachung auf unsere internistische Intensivstation aufgenommen.“ In der Diagnose der Ärzte sei auch von „Schwindel mit Übelkeit und Brechreiz sowie Kopfschmerzen mit präkollaptischem Ereignis nach unklaren Intox“ die Rede. Zudem habe man bei Chrupalla einen „kompletten Rechtsschenkelblock“ festgestellt, also eine Störung der Erregungsleitung im Herzen.