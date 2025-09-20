Logo Epoch Times

vor 35 Minuten

Berliner CDU bestätigt Regierenden Bürgermeister Wegner als Parteichef

vor 39 Minuten

Linke in Baden-Württemberg wählt Kommunalpolitikerin Bohnen auf Spitzenplatz

vor einer Stunde

US-Regierung verfügt neue Beschränkungen für Zugang von Harvard zu Bundesmitteln

vor einer Stunde

Fitch stuft Bonität Italiens herauf - Meloni sieht Sparkurs bestätigt

vor 2 Stunden

Selenskyj kündigt Treffen mit Trump am Rande der UN-Generaldebatte an

vor 2 Stunden

UN-Schutzabkommen der Hochsee kann in Kraft treten

vor 2 Stunden

Guterres prangert die Lage im Gazastreifen als „entsetzlich“ an

vor 2 Stunden

„O’zapft is“ - Münchens Oberbürgermeister Reiter eröffnet 190. Oktoberfest

vor 4 Stunden

FDP-Politiker Johannes Vogel wechselt zur Lufthansa

vor 4 Stunden

Wiedereröffnung der Notre-Dame-Türme in Paris

Logo Epoch Times
„Cancel Culture”

„ESC kein Tribunal“: Kulturstaatsminister Weimer kritisiert Israel-Boykott

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat den von einigen Ländern angekündigten Israel-Boykott beim Eurovision Song Contest (ESC) kritisiert. Der ESC sei gegründet worden, um Länder zusammenzubringen, erklärte Weimer am Samstag. „Wer heute Israel ausschließt, stellt diesen Grundgedanken auf den Kopf und macht aus einem Fest der Verständigung ein Tribunal."

top-article-image

Kulturstaatsminister kritisiert den Umgang mit Israel beim ESC. (Archivbild)

Foto: Michael Kappeler/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat den von einigen Ländern angekündigten Israel-Boykott beim Eurovision Song Contest (ESC) kritisiert. Der ESC sei gegründet worden, um Länder zusammenzubringen, erklärte Weimer am Samstag. „Wer heute Israel ausschließt, stellt diesen Grundgedanken auf den Kopf und macht aus einem Fest der Verständigung ein Tribunal.“
Irland, die Niederlande, Slowenien und Spanien haben angekündigt, nicht am Song Contest im kommenden Jahr teilnehmen zu wollen, sollte Israel nicht ausgeschlossen werden. Weitere Länder wie Belgien und Schweden erwägen, sich dem Boykott anzuschließen.
Für Kulturstaatsminister Weimer ist das „Cancel Culture“. Dabei sei die Idee des ESC, Künstler nach ihrer Kunst, nicht nach ihrer Nationalität zu beurteilen, erklärte er. „Gerade, weil der ESC aus den Trümmern des Krieges geboren wurde, darf er nicht zu einer Bühne der Ausgrenzung verkommen.“
Ausschlüsse vom Wettbewerb aus politischen Gründen hatte es beim ESC allerdings in der Vergangenheit wiederholt gegeben. So darf Russland wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine nicht mehr teilnehmen. In den 1990er Jahren traf es etwa Serbien. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.