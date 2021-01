Essen: Dachflucht von Corona-Party – Feierte Profi-Kicker Embolo mit leicht gekleideten Frauen?

Als die Polizei das Gebäude umstellt hatte, flüchtete ein Mann über das Dach in eine Wohnung. Wer war dieser Mann?

Nachdem die Polizei Essen in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 17. Januar, gegen 2.30 Uhr, eine Corona-Party beendet hatte, geht man aktuell davon aus, dass die illegale Veranstaltung möglicherweise mit einem Sportereignis einige Stunden zuvor in Zusammenhang steht.

War Breel Embolo auf der Party?

Nach Angaben der „Bild“ soll auch Bundesligakicker Breel Embolo (23, Borussia Mönchengladbach) an der Party zugange gewesen sein – wie auch zahlreiche leicht bekleidete Frauen. Der Schweizer Nationalspieler gab jedoch auf Instagram an, dass er auf keiner Party gewesen sei, sondern bei einem Kollegen Basketball geschaut habe, der in unmittelbarer Nähe zum Lokal wohne. Dort habe ihn auch die Polizei angetroffen und die Personalien aufgenommen.

Die „Bild“ blieb an der Sache dran und berichtete, dass Embolo offenbar vor der Polizeikontrolle über das Dach geflüchtet sei. Nach wenigen Metern sei er dann in das Fenster einer Wohnung geklettert. Als die Polizei die Wohnungstür aufbrach, trafen die Beamten auf einen Mann: „Er war allein in der Räumlichkeit. Deshalb gehen wir davon aus, dass der Mann, der über das Dach geflohen ist, Embolo ist“, erklärte ein Polizeisprecher der DPA gegenüber, so das Blatt.

Was die Polizei berichtete

Anwohner hatten sich über lautstarke Musik und eine Vielzahl von Stimmen aus dem eigentlich aufgrund der Coronamaßnahmen geschlossenen Gastronomiebetrieb „Café Extrablatt“ am Baldeneysee beschwert.

Hinter der üblicherweise offenen Glasfront, die diesmal als Sichtschutz mit rotem Stoff verhangen war, trafen die Polizisten in den Räumlichkeiten auf 15 Frauen und acht Männer im Alter von 21- 41 Jahren.

Polizeisprecher Christoph Wickhorst erklärte: „Es wurden weder Abstände eingehalten noch eine Mundnasenbedeckung getragen. Leere Gläser, alkoholische Getränke, Wasserpfeifen, Snacks und eine Musikanlage vervollständigten das Bild einer ausgelassenen Party.“

Wer waren die Partygäste?

Nach Angaben der Polizei sei keiner der Feiernden in Essen wohnhaft gewesen. Sie kamen vielmehr aus dem Raum Düsseldorf, Köln sowie Stuttgart. Unter den Teilnehmern der illegalen Party waren sechs türkische Staatsbürger, zwei Schweizer und jeweils ein Syrer, ein Italiener, ein Serbe und ein Libanese. Elf weitere Personen haben die deutsche bzw. eine doppelte Staatsbürgerschaft. Insgesamt hatten 22 der 23 Gäste einen Migrationshintergrund.

Laut Polizeisprecher Wickhorst wurde gegen alle Personen Anzeige erstattet und Platzverweis erteilt. (sm)