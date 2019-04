Politik » Deutschland EU-Projekttag: Kanzlerin Merkel diskutiert mit Berliner Schülern

Kanzlerin Merkel besucht am Dienstag im Rahmen des EU-Projekttages an Schulen 2019 das Berliner Thomas-Mann-Gymnasium. Dort will sie mit den Schülern über aktuelle europapolitische Fragen diskutieren.