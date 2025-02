Eurojackpot-Gewinn von fast 88 Millionen geht nach Hessen

Ein oder mehrere Spieler aus Hessen haben bei der europäischen Lotterie Eurojackpot fast 88 Millionen Euro abgeräumt. Wie Lotto Hessen mitteilte, wurden mit dem in einer Lottoverkaufsstelle in Nordhessen am Dienstag abgegebene Tippschein exakt 87.949.627,70 Euro gewonnen und damit der zweithöchste je in Hessen erzielte Lotteriegewinn.

Wer genau sich über das Geld freuen kann, ist noch unklar – der Tipp sei anonym und ohne Kundenkarte abgegeben worden – und das nur wenige Minuten vor Annahmeschluss am Dienstag.

„Bitte melden Sie sich jederzeit bei uns in der Zentrale in Wiesbaden, am besten so schnell wie möglich, und passen Sie bis dahin gut auf Ihre Spielquittung auf – sie ist seit gestern Abend ein unfassbar wertvolles Stück Papier“, empfahl Martin Blach, Sprecher der Geschäftsführung von Lotto Hessen, dem oder der Gewinnerin.

Spieleinsatz von 28 Euro

Eines von 14 ausgefüllten Feldern habe die im finnischen Helsinki gezogenen sieben Richtigen enthalten, nämlich die Gewinnzahlen 3, 12, 22, 28 und 47 sowie die beiden Eurozahlen 1 und 12.

Der Einsatz lag bei insgesamt 28 Euro. Mit den knapp 88 Millionen Euro gehe der gesamte Gewinntopf der Klasse 1 nach Hessen – es ist zugleich der zweithöchste hessische Lotteriegewinn aller Zeiten und der erste Millionen-Gewinn in Hessen im laufenden Jahr.

Den Gewinnrekord für Hessen hält ein Mann aus dem Rhein-Main-Gebiet, der im Mai 2021 den Eurojackpot der Klasse 1 geknackt und 90 Millionen Euro kassiert hatte.

Der nunmehr dritthöchste hessische Gewinn wurde ebenfalls bei der europäischen Lotterie mit rund 84,8 Millionen Euro erzielt – er ging im Juli 2016 an einen Tipper aus Nordhessen.

Der Eurojackpot ist eine internationale Lotterie, die staatliche Glücksspielunternehmen in 19 europäischen Ländern anbieten. Die Gewinnwahrscheinlichkeit beim Eurojackpot liegt bei 1 zu 140 Millionen. (dpa/red)