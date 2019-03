Politik » Deutschland Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg will zukünftig die politische Gesinnung ihrer Mitglieder prüfen

In der evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg finden Spitzel-Methoden wie zu DDR-Zeiten Einzug. Die Gemeinden sollen ihre Mitglieder künftig vor der Wahl in den Ältestenrat auf eine rechte politische Gesinnung überprüfen. AfD-Mitglieder finden ausdrücklich als Prüffall Erwähnung.